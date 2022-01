No monobob, Marina Tuono é 18ª em sua primeira etapa na Europa nesta temporada

Depois de participar de várias etapas da Copa América (parte da Série Mundial) no começo da temporada, ainda em 2021, a paulista Marina Tuono fez a sua primeira competição do ano e a primeira na Europa, em etapa da Série Mundial em Winterberg, na Alemanha. Com 1330m de extensão, 14 curvas e 110 metros de elevação, a pista é uma das mais tradicionais do bobsled mundial.

O monobob fará a sua estreia em Beijing 2022 e esta é a terceira temporada que Marina se dedica à disciplina. Natural de Santo André, ela vem de um terceiro lugar no ranking mundial 2020/2021 e de um sétimo lugar na etapa de Lake Placid da Copa América.

Em sua estreia na parte europeia da preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno, Marina foi a terceira a entrar. No final do traçado chegou a atingir 121,8km/h quando no final acertou uma das laterais da pista, quase perdendo o controle do trenó. Fechou com o tempo de 1min00s87 e a 19ª parcial, 1s59 que a mais que a norte-americana Elana Meyers Taylor, que ficou em primeiro, com 59s28. Taylor, inclusive, tem o recorde da pista de Winterberg, obtido no início de dezembro: 58s88.

Na segunda e derradeira bateria, a andreense foi a primeira a descer. Com mais estabilidade no trenó, atingiu velocidade máxima de 120,9km/h repetiu o tempo de 1min00s87, desta vez sendo a 18ª parcial. Foi 1s43 a mais que a australiana Breanna Walker, que fez a melhor marca dessa última descida: 59s44. "Uma experiência que levarei para seguir em frente e me desenvolver mais como piloto,” disse Tuono após a prova.

Na somatória dos tempos das duas baterias, Marina ficou com a 18ª colocação geral, com 2min01s74. A primeira colocada e vencedora desta etapa da Série Mundial acabou sendo Elana Meyers Taylor, dos Estados Unidos, com 1min58s76.

Próxima parada: St Moritz, na Suíça

Com a realização da prova de Winterberg, Marina foi a 440 pontos no ranking mundial. O próximo compromisso da brasileira vai ser no sábado dia 15 de janeiro, na etapa de St Moritz (Suíça), a última da Série Mundial antes dos Jogos de Pequim.

São 20 vagas para o monobob feminino em Beijing 2022, sendo que seis delas são reservadas para atletas de países que somente participam da variante individual desta disciplina, que é o caso de Marina. A lista de classificadas será divulgada na semana seguinte à etapa de St Moritz da Série Mundial.

Marina Tuono no pódio de uma das etapas de Park City do circuito da IBSF, em janeiro de 2021. Foto: IBSF

Os resultados de Marina na temporada 2021/2022

15 de janeiro - Série Mundial/Copa América em Park City (Estados Unidos) - 2º

16 de janeiro - Série Mundial/Copa América em Park City (Estados Unidos) - 3º

17 de janeiro - Série Mundial/Copa América em Park City (Estados Unidos) - 3º

1º de fevereiro - Série Mundial/Copa América em Lake Placid (Estados Unidos) - 5º

2 de fevereiro - Série Mundial/Copa América em Lake Placid (Estadps Unidos) - 4º

7 de novembro - Série Mundial/Copa América em Whistler (Canadá) - 6º

8 de novembro - Série Mundial/Copa América em Whistler (Canadá) - 6º

9 de novembro - Série Mundial/Copa América em Whistler (Canadá) - 6º

23 de novembro - Série Mundial/Copa América em Park City (Estados Unidos) - 6º

24 de novembro - Série Mundial/Copa América em Park City (Estados Unidos) - 6º

13 de dezembro - Série Mundial/Copa América em Lake Placid (Estados Unidos) - 9º

14 de dezembro - Série Mundial/Copa América em Lake Placid (Estados Unidos) - 9º

15 de dezembro - Série Mundial/Copa América em Lake Placid (Estados Unidos) - 7º

8 de janeiro - Série Mundial em Winterberg (Alemanha) - 18º

O monobob em Beijing 2022

A disciplina estreia na programação Olímpica nestes Jogos de Inverno, em Pequim, que começam em 4 de fevereiro. A competição vai acontecer entre os dias 13 e 14 de fevereiro, na pista de Yanqing, que possui 1615 metros de extensão.