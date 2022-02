Nicole Silveira é quarta e sexta em primeiros treinos oficiais do skeleton em Beijing 2022

Principal nome da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, Nicole Silveira impressionou nos primeiros treinos oficiais do skeleton no Centro de Esportes de Pista de Yanqing, nesta segunda-feira, 7 de fevereiro.

Nicole foi quarta colocada no primeiro treino, com tempo de 1min02s47, 13 centésimos atrás da líder, a alemã Jacqueline Loelling. No segundo, ficou em sexto, com 1min02s81, 63 centésimos mais lenta que Zhao Dan, da República Popular da China.

A brasileira participou do evento-teste na pista de Beijing 2022 em outubro de 2021, quando ficou na oitava posição. Em Copas do Mundo, o melhor resultado da brasileira é a nona colocação.

O melhor resultado do Brasil em Jogos de Inverno é o nono lugar de Isabel Clark no snowboard cross em Turim 2006.

O skeleton feminino será disputado nos dias 11 e 12 de fevereiro em Beijing 2022.

