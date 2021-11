Nicole Silveira soma mais dois pódios na Copa Intercontinental

Imparável!

Assim está Nicole Silveira na sua caminhada rumo aos Jogos Olímpicos Beijing 2022. Na terça (23) e quarta (24), ela disputou a terceira e quarta etapa da Copa Intercontinental, em Park City, no Utah, Estados Unidos, onde somou dois terceiros lugares.

Nicole já havia faturado as duas provas da Copa América no último fim de semana, também disputada em Park City. Já pela Copa Intercontinental, na primeira e segunda etapa, realizadas nos dias 13 e 14 de novembro, um nono (em que cometeu um erro na primeira descida) e um primeiro lugar, respectivamente.

É a sétima competição consecutiva que a gaúcha colocou a bandeira brasileira no pódio. Para além desses bons resultados, Nicole tem mostrado bastante evolução nos cronômetros não apenas em toda a pista, mas sobretudo na largada - importante elemento para realizar uma boa prova.

O Olympics.com faz um resumo desses dois dias intensos para os esportes de inverno do Brasil, com mais dois bons desempenhos de Nicole.

A terceira etapa da Copa Intercontinental

A pista de Park City, que foi uma das sedes dos Jogos Olímpicos de Salt Lake City 2002, foi palco para a terceira e quarta etapa da Copa Intercontinental, na terça-feira dia 23.

Na somatória das duas descidas, Nicole ficou em terceiro lugar, com 1min39s92, atrás somente das alemãs Susanne Kreher, em primeiro, com 1min39s74 e de Sophia Griebel, com 1min39s84.

Para além do terceiro lugar, Nicole conseguiu fazer a descida em menos de 50 segundos, além de haver melhorado os dois tempos da largada, tendo sido o seu segundo tempo o mais rápido entre todas as competidoras.

A quarta etapa da Copa Intercontinental

O mesmo pódio da terça-feira se repetiu nesta quarta-feira, dia 24.

A gaúcha fez sua primeira descida em 50s11, obtendo o terceiro lugar. Na segunda, fez 50s57. Terminou a etapa em terceiro, com uma soma de tempos de 1min40s68, atrás das alemãs Susanne Kreher, primeira colocada com 1min40s37 e da vice-campeã Sophia Griebel, com 1min40s37.

Em nove provas disputadas entre etapas de Copas América e Intercontinental, a riograndina deu seis medalhas de ouro e duas de prata para o Brasil. Além disso, somou um oitavo lugar no evento-teste do skeleton para Beijing 2022, na pista de Yanqing, no passado mês de outubro.

A brasileira Nicole Silveira durante cerimônia de premiação em competição de skeleton, em novembro de 2021. Foto: IBSF Foto: IBSF

Sem descanso

Com os resultados Nicole somou 102 pontos no ranking mundial e foi agora para 625. Faltam ainda algumas etapas da Copa do Mundo (ela vai disputar as quatro a serem realizadas no mês de dezembro).

Em Pequim serão 25 vagas para o skeleton feminino, mas apenas 11 reservadas para países com apenas uma atleta elegível, que é o caso do Brasil.

Vencedora do Prêmio Brasil Olímpico como melhor atleta do ano nos esportes de gelo, Nicole agora parte para Altenberg, na Alemanha, disputar etapa da Copa do Mundo, no dia 3 de dezembro (quinta-feira).