Nicole Silveira obtém o melhor resultado do Brasil na Copa do Mundo de skeleton

Depois de excelentes resultados, sendo os últimos a conquista de duas medalhas de bronze na terceira e quarta etapa da Copa Intercontinental disputada em Park City, Estados Unidos, na semana passada, Nicole voltou às competições para a fase europeia da preparação rumo aos Jogos Olímpicos Beijing 2022: a Copa do Mundo, onde estão as maiores atletas do mundo do skeleton, que brigam por medalhas nos Jogos de Inverno.

A primeira parada foi na cidade alemã de Altenberg, ao sul de Dresden, próxima à fronteira com a República Tcheca, para a disputa da etapa local da Copa do Mundo de skeleton da IBSF (sigla em inglês para Federação Internacional de Bobsled e Skeleton).

"Estou entrando nessas competições sem pressão nenhuma e continuo focando nas minhas descidas em si, ao invés de me preocupar com a minha posição na competição," declarou Nicole.

Estreia no top 15

Na manhã desta sexta-feira ela desceu a tradicional pista de Altenberg e obteve a 14ª colocação geral, dentro de um total de 27 competidoras.

Na primeira descida ela fez a marca de 58s95 (16º melhor tempo). Na descida seguinte ela reduziu para 58s05 segundos (12º tempo).

É o melhor resultado do Brasil na competição.

Assim como no evento-teste para os Jogos Olímpicos em Pequim, quando obteve a oitava colocação, Nicole terminou à frante da britânica Laura Deas, atual medalhista de bronze em PyeongChang 2018.

A gaúcha ficou 1s64 atrás da vencedora desta etapa de Altenberg da Copa do Mundo, que foi a alemã Tina Hermann, uma das favoritas para os próximos Jogos. Em segundo lugar, Alina Tararychenkova, da Federação de Bobsled e Skeleton da Rússia e, em terceiro, a austríaca Janine Flock.

Com este resultado, Nicole somou 112 pontos no ranking e foi a 662, que devem ser suficientes para se classificar para os Jogos Beijing 2022.

"A minha primeira descida não foi das melhores, estava derrapando demais, mas a minha segunda foi muito melhor. Essa foi minha melhor colocação em uma Copa do Mundo, e melhorei meu tempo de largada por quase um décimo e meu tempo total por mais de um segundo. O plano é continuar evoluindo e é isso que estamos fazendo. Melhorei do 17 da última competição aqui para 14. Estaremos de volta para esta pista em duas semanas e estou animada pra ver mais evolução ainda," disse Nicole.

Próximo compromisso

Na sexta-feira (dia 10 de dezembro) Nicole voltará a competir em mais uma etapa da Copa do Mundo IBSF. Desta vez, em Winterberg, também na Alemanha.

O skeleton dos Jogos Beijing 2022 acontecerá entre 10 e 12 de fevereiro, no Centro Nacional de Esportes de Pista, em Yanqing.