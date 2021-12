Nicole Silveira conquista inédito nono lugar na Copa do Mundo de skeleton

A brasileira Nicole Silveira segue evoluindo a passos largos na elite mundial do skeleton. Nesta sexta (17 de dezembro), na tradicional pista de Altenberg, na Alemanha, a atleta conquistou um dos resultados mais expressivos do Brasil em esportes de inverno, com a nona colocação em etapa da Copa do Mundo.

A questão não é mais se Nicole estará em Beijing 2022, que começa em 4 de fevereiro, mas se ela conseguirá superar o melhor desempenho do país nos Jogos Olímpicos de Inverno - o nono lugar de Isabel Clark no snowboard cross em Turim 2006.

Com 1:00.18 de tempo na primeira descida e 59.94 na segunda, Nicole melhorou seu desempenho na Copa do Mundo de 2021/22. Nas duas primeiras etapas, em Altenberg e Winterberg, ela foi 14ª e 16ª, respectivamente. A vencedora da etapa foi a alemã Tina Hermann, dona de sete ouros em Campeonatos Mundiais.

A Copa do Mundo é o principal circuito mundial do skeleton, no qual as atletas com chances de medalha Olímpica competem nas pistas mais tradicionais do mundo.

"Foi meu melhor resultado valendo pontuação em Copa do Mundo. Tive minhas duas melhores descidas e o meu melhor push. Esta foi minha décima terceira competição, enquanto todas as outras estão na quinta. Essas últimas duas semanas tive que me esforçar bastante para vencer o cansaço, então fico muito feliz com minha performance. E top 9, antes de uma pequena pausa para o Natal, era tudo que podia pedir", afirmou Nicole.

Nicole Silveira (BRA) durante o Campeonato do Mundo IBSF realizado em fevereiro de 2021 em Altenberg, Alemanha Foto: 2021 Getty Images

A evolução meteórica de Nicole Silveira

Ex-atleta do futebol, do rugby, do bobsled e do fisiculturismo - além de enfermeira no Canadá, onde reside - Nicole começou no skeleton há três anos, alcançando em pouquíssimo tempo a elite do esporte.

No evento-teste de Beijing 2022, em Yanqjing, ela já havia mostrado sua forma ao terminar na oitava colocação.

Na temporada 2021/22, ela terminou na primeira colocação da Copa América - que, apesar de ser realizada na América do Norte, conta com atletas do mundo inteiro.

A próxima etapa da Copa do Mundo será no último dia do ano, 31 de dezembro, em Sigulda, na Letônia. Você pode acompanhar as provas no site oficial da IBSF (Federação Internacional de Skeleton e Bobsled).

Confira os resultados de Nicole Silveira em 2021: