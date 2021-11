Nicole Silveira ganha a terceira seguida na Copa América e termina etapa invicta

A pista de gelo de Whistler, no Canadá, ficou pequena para Nicole Silveira. A brasileira, que tenta classificar o Brasil para os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 no skeleton feminino, dominou as três primeiras provas da Copa América entre 7 e 9 de novembro de 2021.

Além de vencer nos três dias, Silveira evoluiu durante a competição. Sua única descida no domingo foi de 54s51, tempo que ela superou na segunda (54s22 e 54s36) e na terça (53s85 e 53s91).

As vitórias dão a Silveira valiosos 225 pontos no ranking da IBSF (Federação Internacional de Bobsled e Skeleton). Em Beijing 2022, o skeleton feminino terá 25 vagas, com 11 delas destinadas a países que levam apenas uma atleta, que seria o caso do Brasil.

Antes de Whistler, Silveira já havia obtido um resultado expressivo no evento-teste de Beijing 2022, com a oitava colocação em Yanqjing.

Se prosseguir neste ritmo, a brasileira conseguirá a classificação com tranquilidade, com o potencial de atingir um dos melhores resultados do país na história dos Jogos de Inverno. A snowboarder Isabel Clark, nona colocada no snowboard cross em Turim 2006, detém a melhor marca brasileira no evento.

Silveira segue em Whistler para a primeira perna da Copa Intercontinental, nos dias 13 e 14 de novembro. A seguir, a brasileira volta à disputa da Copa América, em Park City, nos EUA. A partir de dezembro, ela vai à Europa e encara a elite mundial do skeleton na Copa do Mundo.