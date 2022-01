Nicole Silveira fica em 19º lugar na Copa do Mundo de skeleton em Winterberg

Grande nome dos esportes do gelo no Brasil, e destaque no skeleton, Nicole Silveira voltou a competir em Winterberg, na Alemanha, sede pela segunda vez na temporada de etapa da Copa do Mundo IBSF (sigla em inglês para Federação Internacional de Bobsled e Skeleton). A brasileira que tem conquistado excelentes e históricos resultados, em meados de dezembro ficou em 16º lugar nesta mesma pista, com 1330 metros de extensão e 14 curvas.

Desta vez foi um pouco diferente. Décima sétima a competir, Nicole fez a primeira descida em 59s18, com velocidade máxima de 124km/h. Terminou na 19ª colocação, 1s30 a mais que a vencedora da bateria, a neerlandesa Kimberley Bos.

Na seguinte e última descida, a riograndina fechou com 58s85, melhorando o tempo em 0s33 chegando a atingir 125,2km/h. Na somatória dos tempos, Nicole ficou com a 19ª colocação geral (1min58s040).

Nessa segunda bateria, assim como foi na primeira, o melhor tempo entre as competidoras também ficou com Kimberley Bos (Países Baixos). Em uma disputa eletrizante, Bos - que foi a última a descer - não deu chances e fez um tempo somado de 1min56s041 e assim, conquistou o título da etapa.

A brasileira Nicole Silveira na Copa do Mundo de skeleton em Altenberg, Alemanha, em dezembro de 2021. Foto: Viesturs Lacis

Próxima parada: St Moritz

Com a vaga bem encaminhada para Beijing 2022 e a quatro semanas da competição Olímpica, Nicole vem de um 24º lugar na Copa do Mundo IBSF realizada em Sigulda, na Letônia, no último dia de 2021 e de um histórico nono lugar em Altenberg (melhor resultado do Brasil na modalidade em Copas do Mundo), também em dezembro passado. Vivendo no Canadá há 20 anos, passou por várias modalidades antes de começar no skeleton há pouco mais de três.

Desde outubro do ano passado tem sido vários treinos e torneios, uma agenda bastante agitada e repleta de bons e históricos resultados para os esportes de gelo do Brasil. Seu próximo compromisso será em St. Moritz, na Suíça, onde a gaúcha disputará mais uma etapa da Copa do Mundo, na próxima sexta-feira (14 de janeiro).

Dois dias depois (16) será divulgada a lista das atletas classificadas para Beijing 2022.

Nicole Silveira durante a etapa letã da Copa do Mundo de skeleton, em Sigulda, em dezembro de 2021. Foto: Viesturs Lacis

Os resultados de Nicole na temporada 2021/2022

22 de janeiro - Copa do Mundo em Königssee - 20º

5 de fevereiro - Copa Intercontinental em Königssee - 9º

6 de fevereiro - Copa Intercontinental em Königssee - 6º

11 de fevereiro - Campeonato Mundial em Altenberg - 17º

25 de outubro - Evento-teste de Beijing 2022 em Yanqing - 8º

7 de novembro - Copa América em Whistler - 1º

8 de novembro - Copa América em Whistler- 1º

9 de novembro - Copa América em Whistler- 1º

13 de novembro - Copa Intercontinental em Whistler - 9º

14 de novembro - Copa Intercontinental em Whistler - 1º

19 de novembro - Copa América em Park City - 1º

20 de novembro - Copa América em Park City - 1º

23 de novembro - Copa Intercontinental em Park City - 3º

24 de novembro - Copa Intercontinental em Park City - 3º

3 de dezembro - Copa do Mundo em Altenberg - 14º

10 de dezembro - Copa do Mundo em Winterberg - 16º

17 de dezembro - Copa do Mundo em Altenberg - 9º

31 de dezembro - Copa do Mundo em Sigulda - 24º

7 de janeiro - Copa do Mundo em Winterberg - 19º

O skeleton em Beijing 2022

O skeleton nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim vai acontecer de 10 a 12 de fevereiro, na pista de Yanqing, que possui 1615 metros de extensão.