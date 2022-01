Nicole Silveira encerra participação na Copa do Mundo de skeleton e foca em Beijing 2022

Com 1722 metros de extensão, 16 curvas e 130 metros de diferença na altura entre a largada e a chegada, a mais longa, única natural, super rápida e histórica pista de St. Moritz (berço das modalidades de pista), na Suíça, reuniu 25 competidoras de 17 países diferentes para receber mais uma etapa da Copa do Mundo IBSF de skeleton, última chance para melhorar no ranking e obter um lugar em Beijing 2022.

Depois de um 19º lugar em Winterberg (Alemanha) na semana passada, desta vez Nicole Silveira enfrentou o gelo suíço na parte final da preparação rumo aos Jogos Olímpicos de Inverno do próximo mês de fevereiro. Na manhã desta sexta-feira (14) ela foi a 18ª a entrar na primeira bateria. Fez a 11ª melhor largada (5s40) e fechou com um tempo de 1min10s48, atingindo a velocidade máxima de 134,8km/h. Fez 1s76 a mais que a primeira colocada da corrida, a australiana Jaclyn Narracott (1min08s72).

Na segunda e última bateria, a brasileira foi a terceira a competir. Na largada marcou 5s45, atingiu 131,6km/h e terminou com o tempo de 1min11s05, 2s21 a mais que a melhor colocada dessa corrida, que também foi a australiana Jaclyn Narracott. No total das duas descidas, Nicole somou 2min21s53, e terminou na 18ª posição geral. Foram 3s97 a mais que a vencedora da etapa, justamente Narracott.

Pela primeira vez a Austrália venceu uma etapa de Copa do Mundo de skeleton, tendo sido inclusive nove países diferentes nas nove primeiras colocações de St. Moritz.

Título geral da temporada fica com Kimberley Bos

Finalizadas as oito etapas da Copa do Mundo IBSF (sigla em inglês para Federação Internacional de Bobsled e Skeleton), o título ficou com a neerlandesa Kimberley Bos. Medalha de bronze na última temporada, a atleta dos Países Baixos venceu as duas etapas de Winterberg e ficou em segundo nas duas de Innsbruck e nesta última, em St. Moritz. No total somou 1600 pontos e também ficou com o título europeu. É a primeira conquista dos Países Baixos em Copas do Mundo da disciplina.

Nicole Silveira terminou na 19ª colocação na temporada da Copa do Mundo, com 565 pontos. No entanto, no ranking Olímpico da IBSF, ela está na 17ª colocação, suficiente para a classificação para Beijing 2022.

Nicole Silveira, representante do Brasil no skeleton feminino. Foto: CBDG

A temporada 2021/2022 de Nicole Silveira

Foi uma temporada inesquecível para a gaúcha de Rio Grande. Com 27 anos de idade e há duas décadas morando no Canadá, passou pelo futebol, rugby e fisiculturismo antes de dedicar-se ao skeleton, em 2018.

No evento-teste dos Jogos Beijing 2022, em outubro passado, um oitavo lugar, à frente da medalhista de bronze em PyeongChang 2018, a britânica Laura Deas. Em novembro, o título geral da Copa América. No mês seguinte, em dezembro, uma histórica nona colocação na etapa da Copa do Mundo em Altenberg, na Alemanha, um dos resultados mais expressivos do Brasil em esportes de inverno.

Nicole agora aguarda a divulgação da lista de atletas classificadas para Beijing 2022, que acontece no início da próxima semana. São ao todo 25 vagas Olímpicas, sendo que 11 delas são para países que possuem apenas uma atleta, que é o caso do Brasil.

Os resultados de Nicole Silveira na temporada 2021/2022

22 de janeiro - Copa do Mundo em Königssee - 20º

5 de fevereiro - Copa Intercontinental em Königssee - 9º

6 de fevereiro - Copa Intercontinental em Königssee - 6º

11 de fevereiro - Campeonato Mundial em Altenberg - 17º

25 de outubro - Evento-teste de Beijing 2022 em Yanqing - 8º

7 de novembro - Copa América em Whistler - 1º

8 de novembro - Copa América em Whistler- 1º

9 de novembro - Copa América em Whistler- 1º

13 de novembro - Copa Intercontinental em Whistler - 9º

14 de novembro - Copa Intercontinental em Whistler - 1º

19 de novembro - Copa América em Park City - 1º

20 de novembro - Copa América em Park City - 1º

23 de novembro - Copa Intercontinental em Park City - 3º

24 de novembro - Copa Intercontinental em Park City - 3º

3 de dezembro - Copa do Mundo em Altenberg - 14º

10 de dezembro - Copa do Mundo em Winterberg - 16º

17 de dezembro - Copa do Mundo em Altenberg - 9º

31 de dezembro - Copa do Mundo em Sigulda - 24º

7 de janeiro - Copa do Mundo em Winterberg - 19º

14 de janeiro - Copa do Mundo em St. Moritz - 18º

O skeleton em Beijing 2022

O skeleton nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim vai acontecer de 10 a 12 de fevereiro, no Centro Nacional de Esportes de Pista de Yanqing, que tem 1615 metros de extensão.