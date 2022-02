Nicole Silveira conhece Tite e ganha camisa 10 da Seleção Brasileira

Camisa 10 do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, Nicole Silveira recebeu sua coroação ao visitar a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 24 de fevereiro.

A atleta do skeleton, que conquistou o segundo melhor resultado do Brasil nos Jogos de Inverno, com a 13ª colocação em Pequim, conheceu Tite, treinador da Seleção Brasileira masculina de futebol.

Nicole também recebeu das mãos do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, uma camisa personalizada da Seleção, e não foi qualquer uma. Ela teve a honra de ganhar a de número 10, um símbolo do futebol mundial já usado por nomes como Marta, Pelé, Zico, Rivellino, Ronaldinho e Neymar.

"Que honra ser recebida por pessoas que fizeram e fazem história no esporte que todo brasileiro ama! Fiquei super honrada com toda a recepção! Uma recepção realmente calorosa", disse Nicole, que mora no Canadá desde os sete anos de idade e visita o Brasil pela primeira vez em seis anos.

Em entrevista ao Olympics.com diretamente do Rio, Nicole contou que ao retornar ao Canadá no início de março, ela retomará seu emprego como enfermeira.

"Infelizmente ainda não tenho patrocínio grande o suficiente para ter uma vida só de atleta. Mas eu amo ser enfermeira, então largar não é o plano. Idealmente eu gostaria de trabalhar menos e focar mais nos treinos, também encontrar outros atletas para iniciar no esporte. Por enquanto, sigo o rumo", ela disse.

Praticante do skeleton há apenas três anos e quatro meses, Nicole ultrapassou todos os prognósticos ao terminar à frente de atletas muito experientes em Beijing 2022. Por isso, a brasileira sonha com um top 5 ou possível medalha em Milano Cortina 2026.

"Eu e meu treinador [Joseph Cecchini] tínhamos um plano e fomos bem além da meta. Agora falamos que precisamos buscar três décimos para esse top 5. Um décimo vem na parte física, outro nas descidas e outro tendo um equipamento mais avançado e cortes certos de lâmina", afirmou Nicole.