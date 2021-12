Nicole Silveira é 16ª em forte etapa da Copa do Mundo de skeleton

Principal nome do Brasil nos esportes de inverno nesta temporada até o momento, Nicole Silveira fez mais uma impressionante apresentação na Copa do Mundo de skeleton, na etapa de Winterberg, na Alemanha, nesta sexta-feira (10 de dezembro).

A brasileira terminou na 16ª colocação, duas posições a mais do que o 14º lugar em Altenberg, também no gelo alemão, onde havia conquistado o melhor resultado da história do Brasil na modalidade na última semana.

Na primeira volta, Nicole teve grande velocidade, mas perdeu um pouco o controle do trenó na última curva, com 57s50. Ela melhorou na segunda descida, com 57s41, terminando 1.23 segundo atrás da vencedora, a neerlandesa Kimberly Bos.

A prova foi a mais forte da história da tradicional pista de Winterberg, com três competidoras melhorando a marca local. O melhor tempo acabou sendo de Bos, com 56.70 na segunda descida, mais de meio segundo mais rápido que a melhor marca antes da prova.

Com a vaga praticamente encaminhada para os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, após cinco vitórias na Copa América e na Copa Intercontinental de skeleton, Nicole quer agora elevar seu nível, testando seu desempenho contra as melhores do mundo, que lutarão por medalhas Olímpicas.

Nicole Silveira (BRA) durante o Campeonato do Mundo IBSF realizado em fevereiro de 2021 em Altenberg, Alemanha Foto: 2021 Getty Images

Ex-atleta do futebol, do rugby, do bobsled e do fisiculturismo - além de enfermeira no Canadá, onde reside - Nicole começou no skeleton há três anos, alcançando em pouquíssimo tempo um nível de elite mundial. Na temporada 2021/22, ela despontou como a melhor atleta da Copa América - que, apesar de ser realizada na América do Norte, conta com atletas do mundo inteiro.

As atletas que brigam por medalhas Olímpicas, no entanto, estão na Copa do Mundo da IBSF (Federação Internacional de Skeleton e Bobsled). Para a próxima etapa, em 17 de dezembro, Nicole retorna a Altenberg.

Confira os resultados de Nicole Silveira em 2021: