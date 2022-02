Nathan Chen sobre como venceu o ouro "surreal" em Beijing 2022: concentração, amigos e destemor

As medalhas de ouro pesam mais quando usadas no pescoço.

“É bastante pesada. Ainda parece surreal", admite Nathan Chen um dia após sua apresentação nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 que valeu o ouro.

“Sonhei com este momento durante muito tempo, mas na realidade nunca pensei que fosse algo que se pudesse materializar”, explica o atleta de 22 anos, sempre com sua nova melhor amiga bem por perto: "Por isso ainda não sinto que usar isso à volta do pescoço seja totalmente real.”

Menos de 24 horas antes, Chen fez o que não conseguiu fazer há quatro anos: patinou de forma absolutamente divinal no cenário Olímpico, desde a abertura no programa curto ao encerramento na patinação livre.

Sim, houve altos e baixos, mas ao invés de o afetar profundamente, Chen soube se ajustar aos vários momentos da apresentação. Da mesma forma que a sua crença no ouro não era inquebrantável, o estadunidense voltou a sentir dúvidas à medida que as primeiras notas do tema “Rocket Man” se fizeram ouvir dentro do Estádio Capital Indoor em Pequim.

“Estava apenas tentando respirar um certo ar de confiança por mim mesmo. Por vezes, quando você se mentaliza em fazer algo, mesmo que não o sinta, o seu corpo vai naturalmente dar continuidade a essa sensação."

A automotivação foi importante para Chen, que liderou após o programa curto e por isso foi o último a competir na patinação livre, após os rivais Hanyu Yuzuru, Uno Shoma e Kagiyama Yuma – todos com apresentações fortes.

“Falei para mim mesmo Tudo bem, vamos nos divertir. Confiança e você consegue'. Comecei o programa e assim foi. 'Respire. Coloque o corpo em sintonia com o gelo.’”

Nathan Chen: "Sabia que tinha feito o suficiente"

Enquanto o treinador Rafael Arutunian e as coreógrafas Shae-Lynn Bourne e Marie-France Dubreuil ajudaram Chen com a patinação, o trabalho feito com o psicólogo Erik Potterat mudou a sua mentalidade.

“Ele tem sido uma ajuda extraordinária para mim durante esses Jogos. Uma das muitas coisas que ficaram comigo e que eu tenho tentando recordar para mim mesmo é aproveitar a experiência. O fato de estar aqui nos Jogos Olímpicos, de que consegui, porque o resto do caminho nos Jogos Olímpicos deve ser divertido pela experiência que é viver essa aventura de loucos.”

Há quatro anos sua abordagem foi bem diferente. Chen chegou em PyeongChang 2018 com o objetivo da medalha de ouro... e nada mais. Foi uma forma de ver as coisas que o enfraqueceu, falhando tanto no programa curto do evento por equipes como nos individual. Terminou em quinto.

Em Pequim, a abordagem foi mais "vamos nessa". Chen vinha para trabalhar forte, algo de que ninguém duvidava, mas nenhuma medalha é atribuída por antecipação, é preciso conquistá-la.

“Os desenlaces são coisas fora do meu controlo. Por vezes você não se sente necessariamente como gostaria. Mas para chegar naquela fase, pode fingir e pensar que está se sentindo dessa forma e o seu corpo naturalmente segue. Por isso, colocar um sorriso na minha cara e ter aquela pose poderosa leva a esse modo de confiança. E mesmo sem sentir essa confiança, você sentirá a confiança."

Admitindo que no início teve que forçar essa confiança, Chen deixou escapar um sorriso a meio da sua apresentação, para no final do programa sentir o êxtase por ter executado exatamente o que tinha planejado.

“Foi muito especial. Imediatamente pensei 'Oh, esse flip! Quem me dera voltar e refazer isso'. Mas claro, sabia que tinha feito o suficiente para assegurar a vitória. E o Raf me disse 'Rapaz, a única coisa que me falta é um campeão Olímpico'. Sei o quanto ele queria isso. Por isso estou muito contente por ter feito parte dessa jornada com ele."

Nathan Chen recebe a medalha de ouro em Beijing 2022

Sobre a "maravilhosa" experiência em Pequim - e os próximos desafios

Chen parece ter o que sempre quis: venceu o ouro, sim, mas também viveu o ambiente Olímpico de uma maneira que não conseguiu em 2018. Ele foi uma das caras mais presentes na arquibancada nas provas posteriores ao individual masculino, apoiando os atletas da dança, as duplas e as competidoras do individual feminino.

Por agora, ainda não pensa nos campeonatos mundiais do próximo mês, não confirmando se estará presente. Confirmou, isso sim, que voltará a estudar em Yale no próximo outono, plenamente satisfeito pelo que a experiência Olímpica lhe permitiu viver.

“Tive muita sorte em fazer parte do time Olímpico dos Estados Unidos. Alguns dos meus melhores amigos dentro e fora do esporte estão nesse time e tem sido maravilhoso poder partilhar essas memórias com eles. Dois dos meus mais próximos companheiros de treinamento, Mariah Bell e Michal Brezina, estiveram nesses Jogos Olímpicos com o Rafael, por isso tem sido tudo especial.”

Mesmo sem ter tudo definido para o futuro, Nathan Chen pretende ser um exemplo para futuros patinadores e patinadoras. Um exemplo de trabalho e de como esse trabalho gera recompensas. Sempre mantendo uma paixão genuína pela patinação artística.

Esse é o conselho que ele gostaria de passar para qualquer jovem. Encontre o amor e o mantenha.

“Independentemente dos objetivos que você marca, o mais importante é garantir que mantém um certo amor e paixão pelo esporte. Claro que nem sempre vai ser uma trajetória ascendente simples e haverá altos e baixos. Mas nos momentos baixos, penso que é muito importante encontrar uma equipe em quem poder confiar e acreditar que essa equipe vai lhe apoiar e ajudar nessa caminhada.”