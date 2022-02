Técnico diz que a mente de Nathan Chen está calma antes da final: 'Ele realmente sabe o que quer fazer'

Há uma década ao lado de Nathan Chen, o técnico Rafael Arutunian diz que seu cargo é levar as coisas "passo a passo" nos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022.

Quatro anos atrás, Chen ficou em 17º depois de um desastroso programa curto em PyeongChang 2018. Na terça-feira (8 de fevereiro), ele estabeleceu um novo recorde mundial no segmento e lidera a patinação livre de quinta-feira (10 de fevereiro).

Arutunian diz que tem sido um jogo de aprendizado para Chen, agora com 22 anos.

"Tudo na vida acontece por uma razão", disse ele ao Olympics.com na quarta-feira (9 de fevereiro) após a sessão de treinos masculinos. "E se você tomar a decisão certa depois que algo acontecer... isso é, eu acho que ele fez."

As "decisões certas" de Chen valeram a pena, com 113,97 na liderança de Kagiyama Yuma em segundo com 108,12 e Uno Shoma em terceiro com 105,90.

O bicampeão Olímpico, Hanyu Yuzuru, não completou seu salto quad de abertura e está em oitavo.

Foi um dia agitado no centro de treinos, a poucos passos do Estádio Indoor da Capital, onde os homens vão competir no livre na quinta-feira. Chen, Kagiyama, Uno e Hanyu foram para o gelo entre os dois grupos finais.

Houve mais tentativas de Axel quádruplo para Hanyu, que disse antes desses Jogos que o salto nunca feito antes é seu foco. Enquanto ele acertou pelo menos duas tentativas do salto, nenhuma foi feita de forma limpa, e ele fez várias outras tentativas.

Ele também pulou um loop quad, que - caso ele o usasse em sua patinação livre - seria um elemento adicional ao conteúdo do programa planejado já planejado. Hanyu parecia estar brincando com diferentes opções de salto, todas as quais poderiam aumentar sua pontuação de Valor Base, tendo registrado 95,15 no programa curto.

Dia de treino: testes e 'permanecer no momento'

Enquanto a perseguição pelo Axel quádruplo continua, a sessão de treinos - em que cada patinador fez um teste de sua respectiva patinação livre - foi como seria de se esperar: tudo dentro dos costumes, grandes saltos, rostos focados e - especialmente para Hanyu - muitas lentes de mídia no prédio.

Para Chen - não importa o 17º como em 2018 ou o primeiro - Arutunian disse que seu plano de jogo é claro: "Acho que ele conseguiu identificar onde realmente é bom e o que quer fazer".

Embora o objetivo tangível seja o ouro, Chen disse ao longo desses Jogos que gostaria de estar presente e aproveitar sua experiência Olímpica mais do que se permitiu em 2018. Ele repetiu esse mantra na quarta-feira.

"No momento, ainda estou gostando, obviamente, do que aconteceu ontem", disse ele à emissora norte-americana NBC. "Mas agora estou ficando no momento e, você sabe, chegar relaxado amanhã."

Arutunian, cujos patinadores incluíram Michelle Kwan, Ashley Wagner e outros grandes atletas Olímpicos no passado, disse que ficou emocionado com o desempenho de Chen na terça-feira. Ele até se encheu de lágrimas, uma raridade para o armênio rude que é famoso por sua cara de blefe.

"Eu estava lá e basicamente nem me mexi", disse ele sobre assistir ao curta de Chen. "Eu estava assistindo [e] só um pouco eu fiquei com lágrimas nos olhos; é emocionante. Isso porque foi uma longa jornada. Eu [estou treinando] com ele ... acho que já faz mais de 10 anos que eu ' estou trabalhando com ele. E é por isso que acho que fiquei emocionado."