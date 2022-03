Japoneses dominam programa curto masculino, e Knierim/Frazier são campeões de pares no Mundial de patinação artística

A equipe japonesa teve uma sublime apresentação nesta quinta-feira (24 de março) no programa curto do individual masculino do Campeonato Mundial de Patinação Artística 2022.

Medalhistas Olímpicos e mundiais, Uno Shoma e Kagiyama Yuma ficaram com as duas primeiras posições, e o compatriota Tomono Kazuki fechou o top 3 em Montpellier, na França.

Uno, duas vezes vice-campeão mundial (2017, 2018), fez a melhor pontuação da carreira, 109.63, para superar Kagiyama por quatro pontos. O atleta de 18 anos fez 105.69. Tomono também teve o melhor programa curto da carreira, quebrando a barreira dos três dígitos pela primeira vez com 101.16.

"Não estava esperando muito de mim mesmo hoje, mas estou bem feliz com a apresentação ", disse Uno à mídia, incluindo o Olympics.com, após o programa.

"Minha mentalidade mudou completamente nos últimos três anos. Há três anos, achava que estava patinando rumo ao fim da minha carreira. Agora estou patinando para o futuro, acreditando que posso ser melhor", acrescentou.

"Claro que quero ir bem aqui, mas considero isso apenas parte do processo de melhorar ainda mais para o futuro" - Uno Shoma

O adolescente americano Ilia Malinin ficou em quarto em sua estreia em Mundiais, com 100.16. Onze patinadores quebraram a marca de 90 pontos, mostrando a força da competição.

O vencedor após o programa livre será um campeão mundial inédito. Uno ganhou bronze nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, enquanto Kagiyama foi prata.

Kagiyama, que ganhou o ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Lausanne 2020, foi prata em sua estreia no Mundial em 2021.

Os campeões Olímpicos Nathan Chen (2022) e Hanyu Yuzuru (2014, 2018) ficaram de fora do Mundial por lesões.

Hanyu é o campeão mundial japonês mais recente no individual masculino, com seu ouro de 2017. Chen ganhou quatro vezes seguidas entre 2018 e 2021.

Uno repete sua compatriota Sakamoto Kaori, que liderou o programa curto feminino em 2022. Sakamoto quebrou a barreira de 80 pontos pela primeira vez na carreira em Montpellier.

O programa livre masculino será no sábado, às 10:55 do horário local (6:55 em Brasília). No Brasil, é possível assistir pelo canal do YouTube da ISU.

Americanos Knierim e Frazier conquistam título de pares

Os EUA ganharam o primeiro título mundial de pares desde 1979 nesta quinta-feira, com Alexa Knierim e Brandon Frazier. Ao som de "Fix You", do Coldplay, o par acertou um triplo twist, triplo toe-duplo toe, triplo Salchow, triplo loop com lançamento e flip, além de giros nível quatro. Eles fizeram a melhor marca da dupla, com 144.21 pontos, totalizando 221.09.

A prata ficou com os japoneses Miura Riku e Kihara Ryuchi, melhor resultado da história do país nos pares. Os canadenses Vanessa James e Eric Radford foram os terceiros colocados.

"São tantas emoções que nem consigo explicar - tanta gratidão, realização, empolgação, sensação de não acreditar... foi mágico! No momento, estava vivendo um sonho que sempre busquei, mas que nunca achei que fosse possível. Queremos viver este momento por um bom tempo", disse Knierim.

"Não poderia ter pedido por um fim de temporada melhor. Para Alexa e eu, isso era uma jornada tão pessoal desde que nos juntamos. Terminar a temporada com este programa significa muito para nós. Sonhei com este momento muitas vezes, mas a realidade é ainda melhor", acrescentou Frazier.