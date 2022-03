Suécia mira quarto título seguido e time de Bruce Mouat não é convocado para o Mundial masculino de curling de 2022

A temporada do curling segue em alta após os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022. De 2 a 10 de abril de 2022, acontece o Campeonato Mundial masculino, em Las Vegas, nos EUA, com a presença de duas das três equipes medalhistas Olímpicas.

O grande destaque é a Suécia, que venceu cinco das últimas oito edições do Mundial. Niklas Edin tenta o quarto troféu consecutivo após conquistar seu aguardado primeiro ouro Olímpico.

Time Mouat fora do Mundial em decisão polêmica

Já a Escócia terá uma equipe diferente da que foi vice-campeã mundial em 2021. O Time Bruce Mouat, que representou a Grã Bretanha em Beijing 2022, levando a medalha Olímpica de prata, não foi selecionado para o Mundial.

A seleção foi baseada no Campeonato Escocês, que aconteceu de 21 a 27 de fevereiro, na semana seguinte aos Jogos Olímpicos. Por estar retornando de Pequim, que teve a final do curling masculino em 20 de fevereiro, o Time Mouat não participou do evento nacional.

Em comunicado, os integrantes do Time Mouat disseram estar “muito decepcionados” com a exclusão do Mundial. “No melhor interesse dos atletas, exigimos mudanças robustas e transparentes para assegurar que a má gestão dos eventos das últimas semanas jamais se repita”, afirmaram.

No entanto, o Time Mouat desejou sorte à equipe selecionada, cujo skip é Ross Paterson.

“Este é meu quarto Mundial, dois deles foram como quinto, o segundo deles pelo Time Mouat em 2018 em Las Vegas. É legal estar de volta lá”, afirmou Paterson à BBC. “O primeiro objetivo é sempre chegar aos playoffs e, de lá, olharemos para o pódio”, completou.

Mundial testará nova regra

A equipe medalhista de bronze em Beijing 2022, o Canadá de Brad Gushue, tentará fazer com que o país mais apaixonado pelo curling volte a ser campeão após cinco anos. Em 2017, Gushue também estava no comando.

A lista completa das equipes do Mundial masculino de curling tem - além de Suécia, Escócia e Canadá – República Tcheca, Finlândia, Dinamarca, Alemanha, Itália, República da Coreia, Países Baixos, Noruega, Suíça e EUA, totalizando 13 equipes.

Em 4 de março de 2022, a World Curling retirou a Federação Russa de Curling do Mundial, convocando a Finlândia – terceira colocada no torneio classificatório - em seu lugar.

Assim como o Mundial feminino realizado em Prince George, no Canadá, que terminou com título da Suíça, o campeonato masculino testará a regra “no-tick”, que determina que pedras na zona de guarda que estejam tocando a linha central não podem ser deslocadas a ponto de deixarem de tocar a linha central, até o fim do quinto end.

Clique aqui para conferir a programação dos jogos e onde assistir ao Mundial.