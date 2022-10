Mundial de Breaking 2022: seleção brasileira é convocada

O Conselho Nacional de Dança Desportiva (CNDD) definiu os quatro nomes que vão representar o Brasil no Campeonato Mundial de Breaking 2022 da WDSF (sigla em inglês para World Dance Sport Federation - Federação Mundial de Dança Esportiva), dias 21 e 22 de outubro em Seul, na República da Coreia.

Confira os nomes:

Feminino

Mayara Collins (B-Girl Mini Japa)

Nathana Venâncio (B-Girl Nathana)

Masculino

Leony Pinheiro (B-Boy Leony)

Luan Carlos dos Santos (B-Boy Luan San)

É uma das principais competições do breaking neste ano, que faz sua estreia em Jogos Olímpicos em Paris 2024.

O paraense B-Boy Leony recentemente venceu o Red Bull BC One Brasil, em São Paulo. Seu colega de equipe, B-Boy Luan San, vai para o seu terceiro Mundial. Depois do 23º lugar em 2019, ficou em quarto no ano passado, quando o evento foi disputado em Paris.

Entre as mulheres, a B-Girl Nathana participará do torneio pela segunda vez, depois de ter competido em 2021. Já a B-Girl Mini Japa é um dos destaques do cenário nacional, tendo ficado em segundo lugar no feminino do Red Bull BC One Brasil.

