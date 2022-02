Mikaela Shiffrin aliviada ao completar seu primeiro evento em Beijing 2022

A estrela do esqui alpino, Mikaela Shiffrin, tinha um pequeno sorriso no rosto depois de terminar 0,79 segundos atrás da líder e eventual vencedora, Lara Gut-Behrami, no evento super G feminino nos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022.

No final, ela foi a nona, a mais de meio segundo da terceira colocada Michelle Gisin.

A americana fez uma corrida limpa na sexta-feira (11 de fevereiro), perdeu um pouco de velocidade na seção intermediária, mas conseguiu completar sua primeira corrida neste Jogos Olímpicos depois de não terminar seus dois primeiros eventos no slalom gigante e no slalom.

"É incrível passar pelo quarto ou quinto portão na colina", disse Shiffrin com uma risada para as emissoras europeias Eurosport-Discovery.

"Eu também não estava esquiando para terminar, estava empurrando e esquiando em curvas boas, curvas fortes. É onde eu deveria estar, até um pouco melhor sem prática no evento, mas tive uma inspeção muito boa, acho que a mentalidade certa e a intenção certa.

"Eu realmente não tinha certeza sobre isso, porque até agora nas últimas semanas... não está indo como eu esperava, e eu nem estou falando de resultados, estou falando sobre a sensação que tive em meus esquis, era apenas diferente do que eu pensava que poderia ser.

"Hoje começou a se alinhar novamente, e isso é um grande alívio, na verdade."

Shiffrin: Eu nunca esperaria que as pessoas pudessem ser tão gentis

Shiffrin considerou pular o evento, mas decidiu entrar na corrida após treinar na pista de competição.

Nos últimos dias, ela recebeu uma enxurrada de mensagens de apoio, inclusive das campeãs Olímpicas Simone Biles e Lindsey Vonn.

"Eu não sinto que mereço isso. Tem sido insano quantas pessoas tentaram me animar", disse a americana na NBC.

"Eu nunca esperaria sentir isso neste momento, com um desempenho severamente inferior em um Jogos Olímpicos... que as pessoas poderiam ser tão gentis... É a coisa mais surpreendente da minha experiência Olímpica, como as pessoas têm sido gentis diante do fracasso. Quero dizer, é um fracasso - não há problema em dizer isso. Estou bem com isso. E sinto muito por isso, mas também estava tentando, e estou orgulhosa disso.

"Acho que hoje provei a mim mesma que ainda posso confiar um pouco nos meus instintos, e isso é muito, muito significativo."

Antes da corrida, a piloto de 26 anos postou no Twitter: "Recebi muito apoio nas últimas 48 horas e tenho que agradecer a todos por isso".

Em seguida, ela acrescentou: "Hoje é Super-G, e Super-G é divertido. Não posso expressar o quanto estou grata por ter a oportunidade de me concentrar em uma nova corrida, no esporte que tanto amo. Avante".

Shiffrin planejava competir em todos os cinco eventos individuais em Beijing 2022 e ainda faltam duas corridas: o downhill (15 de fevereiro) e o combinado alpino (17 de fevereiro).

Ela também está interessada em entrar no evento da equipe marcado para sábado, 19 de fevereiro.

Há quatro anos, em PyeongChang, a hexacampeã mundial não competiu no downhill e no super-G, após o mau tempo ter causado uma mudança de cronograma.

O downhill feminino acontecerá na terça-feira, 15 de fevereiro, às 11:00 hora local (0:00 de Brasília), com os treinos obrigatórios começando no sábado (12 de fevereiro).