Michel Macedo segue em isolamento e está fora do slalom gigante; português Ricardo Brancal estreia em Beijing 2022

Mais uma vez, o esquiador alpino Michel Macedo precisa lidar com percalços em sua jornada Olímpica. O brasileiro está fora do slalom gigante masculino em Beijing 2022, que acontece neste domingo, 13 de fevereiro, porque segue sem produzir dois testes negativos para Covid-19 em um espaço de 24 horas.

Michel, de 23 anos, tem mais uma prova programada em Pequim, o slalom masculino, no dia 16. Sua participação depende dos testes que ele realizará nos próximos dias.

Em sua estreia Olímpica em PyeongChang 2018, Michel também teve contratempos. O melhor esquiador alpino do Brasil se lesionou em um treino, abrindo mão de duas provas e não completando as outras duas.

Residente nos EUA, Michel vinha em boa fase antes de Pequim. Em janeiro de 2022, ele conquistou uma vitória e um terceiro lugar em eventos da FIS (Federação Internacional de Esqui).

Dessa forma, a presença "brasileira" no slalom gigante será apenas do norueguês Lucas Braathen, cuja mãe é brasileira e é um dos candidatos ao pódio no slalom.

Português Ricardo Brancal estreia em Beijing 2022

O último representante de Portugal a estrear em Pequim é Ricardo Brancal, 25, que disputa o slalom gigante e o slalom.

Brancal nasceu em Covilhã, conhecida como a "cidade neve" do país. No entanto, ele só começou a esquiar nas férias com os pais na França e na Espanha. Inicialmente, o esqui alpino era apenas uma diversão, mas se tornou profissão quando entrou no projeto Olímpico de inverno de Portugal em 2018.

No Campeonato Mundial de 2021 em Cortina D'Ampezzo, na Itália, sede dos Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina 2026, Brancal ficou em 40º no slalom gigante e 41º no slalom, melhor desempenho do país entre os homens no esqui alpino. Poderá Brancal repetir o desempenho em Pequim? Confira o horário:

Slalom gigante masculino Beijing 2022 - 13 de fevereiro - 10:15 em Pequim | 2:15 em Lisboa | 23:15 do dia 12 em Brasília