Michel Macedo é liberado na véspera de prova e disputa o slalom em Beijing 2022

Enfim uma boa notícia para o esquiador alpino brasileiro Michel Macedo. Na véspera de sua última prova em Beijing 2022, o slalom, o atleta foi liberado para sair do isolamento.

O cearense havia ficado de fora do slalom gigante, em 13 de fevereiro, porque ainda estava testando positivo para Covid-19.

A primeira descida do slalom masculino em Beijing 2022 será em 16 de fevereiro às 10:15 locais (23:15 do dia 15 em Brasília e 2:15 em Lisboa) e a segunda 13:45 em Pequim (2:45 em Brasília e 5:45 em Lisboa).

O Comitê Olímpico Brasileiro chegou a trazer Valentino Caputi, de 17 anos, a Pequim para possivelmente substituir Michel. No entanto, aos 49 do segundo tempo, o melhor esquiador alpino do Brasil ganhou a chance finalmente descer a montanha do Centro de Esqui Alpino, em Yanqing.

Em PyeongChang 2018, sua primeira ida aos Jogos de Inverno, Michel sofreu uma lesão nos treinamentos e não conseguiu completar nenhuma prova. O último ano parecia tranquilo para o esquiador, que garantiu sua vaga Olímpica com antecedência e vinha em boa fase em torneios FIS nos EUA, onde mora. No entanto, um teste positivo para Covid-19 na chegada à República Popular da China quase impediu sua participação.

Lucas Pinheiro Braathen entre os favoritos

A prova do slalom masculino em Beijing 2022 terá outros atletas de interesse para o público lusófono, além de Michel Macedo. O português Ricardo Brancal disputa sua segunda e última competição, após o 37º lugar no slalom gigante. Já Yohan Gonçalves Goutt, da República Democrática de Timor-Leste, tentará completar a prova após ficar pelo caminho no evento anterior.

Líder da Copa do Mundo no slalom, o norueguês Lucas Pinheiro Braathen disputa o seu melhor evento no slalom. Filho de mãe brasileira, ele contou ao Olympics.com que, para ele, uma medalha Olímpica sua também seria uma conquista do Brasil.