Michel Macedo, do esqui alpino, apresentou resultado positivo para Covid-19

Último membro da delegação do Brasil a chegar para os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, o brasileiro do esqui alpino Michel Macedo apresentou resultado positivo para a Covid-19. O teste foi realizado ainda no aeroporto, quando da chegada na República Popular da China. Repetiu-se o teste, que também acusou positivo para o vírus.

O esquiador está assintomático e encontra-se isolado em quatro, cumprindo todos os protocolos e exigências do Comitê Organizador Local dos Jogos. Com a supervisão do Departamento Médico do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e das autoridades locais, permanecerá isolado até apresentar dois testes negativos para a Covid-19 em menos de 24 horas.

O primeiro compromisso de Michel Macedo nos Jogos Olímpicos de Inverno é no dia 13 de fevereiro (domingo) às 10:15 hora local (23:15 do dia 12 de fevereiro pela hora de Brasília, na competição masculina do slalom gigante. O segundo é no dia 16 de fevereiro (quarta-feira) às 10:15 horário local (23:15 do dia 15 de fevereiro pelo horário de Brasília), no torneio masculino do slalom.