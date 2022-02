Alerta de medalha: Ester Ledecka é bicampeã Olímpica no slalom gigante paralelo do snowboard

Seja de esquis ou snowboard, Ester Ledecka continua sendo uma das atletas mais decisivas do mundo.

A tcheca defendeu seu título Olímpico no snowboard slalom gigante paralelo feminino nesta terça-feira, 8 de fevereiro, em Beijing 2022.

Esta é o terceiro ouro Olímpico de Ledecka, que também conquistou o super-G do esqui alpino em PyeongChang 2018, tornando-se a primeira mulher a ter dois ouros em dois esportes na mesma edição de Jogos Olímpicos de Inverno.

A final foi contra a austríaca Daniela Ulbing, que conquista a prata, sua primeira medalha Olímpica. Ela é segunda do ranking mundial, mas seu maior resultado havia sido no slalom paralelo - um título Mundial em 2017 - não no slalom gigante paralelo.

O bronze ficou com a surpreendente eslovena Gloria Kotnik, de 32 anos, que sobe ao pódio Olímpico sem ter no seu histórico pódios em Copas do Mundo ou Campeonatos Mundiais.

Mais informações em instantes.