Alerta de medalha: Nils van der Poel quebra Recorde Olímpico e é ouro no masculino dos 5000m da patinação de velocidade em Beijing 2022

Impressionante. Talvez a palavra que melhor defina a final masculina dos 5000m da patinação de velocidade.

Vamos ao porquê disso.

Foram duas quebras de Recorde Olímpico nesta prova, realizada no Oval Nacional de Patinação de Velocidade (apelidado de "Fita de Gelo") nesta tarde de domingo, em Pequim.

Com o gelo da pista a uma temperatura de -10 graus celsius, o primeiro a entrar para competir foi uma lenda do esporte, o neerlandês Sven Kramer. Apesar de estar em alto nível, o tetracampeonato consecutivo no evento seria bem difícil.

Logo no terceiro par que entrou no oval, em sua primeira participação Olímpica, o norueguês Hallgeir Engebraaten, de 22 anos, surpreendeu a todos fazendo um tempo de 7s16 a menos que Kramer.

Primeiro Recorde Olímpico na prova

Poucos minutos depois, no quinto par que entrou na "Fita de Gelo" estava outro neerlandês: Patrick Roest. Prata nos 5000m dos mundiais de 2019 e 2021 e ouro na mesma distância nos campeonatos europeus em 2020 e 2022, entrou para quebrar o Recorde Olímpico da prova, reduzindo o tempo em 0s45 do então recordista, Kramer, índice que durava desde fevereiro de 2018.

Um recorde poderia garantir o ouro?

Não quando se tem pela frente o recordista mundial: Nils van der Poel, da Suécia.

Segundo Recorde Olímpico na prova

Os competidores seguintes não conseguiam superar os tempos dos primeiros colocados. Todas as atenções acabavam por se voltar ao sueco, talvez o único capaz de fazer isso, na última bateria.

Van der Poel começou de maneira prudente, e todos pensavam que o título Olímpico permaneceria mais uma vez com os Países Baixos. Em um comparativo com Roest, faltando duas voltas para o fim o sueco estava mais de dois segundos mais lentos que neerlandês.

Entretanto, de maneira surpreendente, nas últimas voltas ele colocou um ritmo nunca antes visto.

Terminou com impressionantes 6min08s84, 0s47 a menos que Roest, que havia quebrado o Recorde Olímpico um pouco antes.

Título Olímpico

Nils van der Poel campeão Olímpico, com direito a recorde batido. O primeiro ouro da Suécia depois do bicampeonato de Tomas Gustafson (Sarajevo 1984 e Calgary 1988). Desde então os melhores resultados dos patinadores do país em Jogos tinham sido dois sétimos lugares.

Uma final que entra para a história: van der Poel quebrou o Recorde Olímpico conquistado por Roest minutos antes, ou seja, foram duas quebras de recorde em uma mesma prova.

Além do título Olímpico, agora o sueco é detentor não apenas do recorde mundial, mas também do recorde nos Jogos.

"Não consigo descrever a prova, não me lembro muito dela, mas foi um início sólido, do jeito que eu queria. Me mantive confiante ao logo dela, mas quando vi o meu tempo, eu pensei: 'preciso ir com tudo agora'. E fui. Era tudo o que tinha e era uma corrida Olímpica. Estou muito feliz", disse van der Poel após a conquista.

E que - histórica - conquista!

Resultados finais

1º - Nils van der Poel (SWE) - 6min08s84 (Recorde Olímpico)

- 6min08s84 (Recorde Olímpico) 2º - Patrick Roest (NED) - 6min09s31

- 6min09s31 3º - Hallgeir Engebraaten (NOR) - 6min09s88

A patinação de velocidade em Beijing 2022

A patinação de velocidade continua nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 nesta segunda-feira dia 7 de fevereiro, com o feminino dos 1500m, às 16:30 hora local (5:30 hora de Brasília).

Confira aqui toda a programação da patinação de velocidade em Pequim.

Você pode acompanhar as emoções da patinação de velocidade de Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.