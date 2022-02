Alerta de medalha: Beat Feuz é ouro no downhill do esqui alpino masculino em Beijing 2022

Em uma final que era para haver acontecido no domingo dia 6, os fortes ventos e o tempo instável no Centro Nacional de Esqui Alpino em Yanqing fizeram a final do downhill do esqui alpino masculino ser adiado para o meio-dia desta segunda-feira, dia 7.

Nas provas de classificação, atual líder das etapas da Copa do Mundo FIS e favorito, o norueguês Aleksander Aamodt Kilde ficou em sétimo na primeira descida e em primeiro na segunda, enquanto que o seu rival mais próximo, o suíço Beat Feuz, ficou em 17º e 11º, respectivamente. Os três primeiros das duas provas de classificação ficaram:

Classificação 1: 1º Stefan Rogentin (SUI), 2º Adur Etxezarreta (ESP) e 3º Christof Innerhofer (ITA)

1º Stefan Rogentin (SUI), 2º Adur Etxezarreta (ESP) e 3º Christof Innerhofer (ITA) Classificação 2: 1º Aleksander Aamodt Kilde (NOR), 2º Max Franz (AUT) e 3º Broderick Thompson (CAN)

1º Aleksander Aamodt Kilde (NOR), 2º Max Franz (AUT) e 3º Broderick Thompson (CAN) Classificação 3: cancelada

Reservado para o fim

Beat Feuz parece ter reservado o seu melhor para o fim. Foi o 13º a competir e superou o austríaco Matthias Meyer, atingindo uma velocidade máxima de 136km/h. Kilde (NOR), primeiro na segunda classificação, ficou provisoriamente entre os três primeiros, mas não demorou muito para que o seu tempo fosse ultrapassado.

Na metade do evento, Feuz (SUI) era o líder, Clarey (FRA) em segundo com 0s10 a mais, enquanto que o terceiro era Matthias Meyer (AUT), com 0s16 a mais que Feuz. Com os demais esquiadores não conseguindo fazer um tempo mais baixo, o suíço assim conquistava sua terceira medalha Olímpica.

Presente de aniversário

Foi uma conquista às vésperas de Feuz completar 35 anos de idade, como se o ouro fosse um presente antecipado de aniversário. Ele soma esta medalha à de bronze em PyeongChang 2018 também no downhill, e à prata naqueles mesmos Jogos no Super-G.

Feuz comemorou o tempo chutando os seus esquis ao ar e pegando com as mãos, em referência a Didier Cuche, seu compatriota referência na modalidade. Bastante emocionado, o suíço comentou: "Em PyeongChang quatro anos atrás, eu fui segundo e terceiro, mas hoje foi tudo junto. Significa muito para mim. Não consigo imaginar nada mais bonito do que voltar pra casa com uma medalha de ouro pendurada no peito. Amanhã (terça-feira) ainda vou disputar o Super-G, mas dentro de 40 horas espero estar de volta em casa e ter minha família nos braços."

É a primeira medalha de ouro para a Suíça em Beijing 2022.

O pódio foi completado com o francês Johan Clarey, atual nono colocado na temporada do downhill das Copas do Mundo FIS e que aos 41 anos de idade conquistou sua primeira medalha em Jogos. É o mais velho medalhista no esqui alpino, recorde que pertencia ao americano Bode Miller no Super-G em Sochi 2014 (36 anos). O bronze ficou com Mayer, que havia sido ouro no mesmo evento em Sochi 2014 e no Super-G há quatro anos. Curiosamente os três primeiros têm uma idade acima dos 30 anos (Feuz 34, Clarey 41 e Mayer 31).

Johan Clarey (FRA) falou para o Olympics.com sobre como foi ter conquistado a primeira medalha Olímpica, de prata, aos 41 anos de idade:

"Fui com tudo, tudo mesmo, correndo todos os riscos. Eu sabia que restava apenas uma chance na carreira de conquistar uma medalha em Jogos. Quando você é medalhista (se você for), você pode ter 20 ou 41 anos de idade, não importa, é uma medalha Olímpica. Já é uma boa memória."

Resultados finais

1º - Beat Feuz (SUI) - 1:42.69

1:42.69 2º - Johan Clarey (FRA) - 1:42.79

- 1:42.79 3º - Matthias Meyer (AUT) - 1:42.85

O esqui alpino em Beijing 2022

O esqui alpino masculino continua nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 nesta terça-feira dia 8 de fevereiro, com o o evento que vale medalha no Super-G, às 11:00 hora local (00:00 hora de Brasília).

Você pode acompanhar as emoções do esqui alpino de Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.