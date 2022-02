Alerta de medalha: austríaco Johannes Strolz repete feito do pai e vence o combinado alpino masculino em Beijing 2022

Repetindo o feito de seu pai, Hubert Strolz, o austríaco Johannes Strolz, 29, é o campeão do combinado alpino masculino em Beijing 2022. O atleta de 29 anos venceu a competição com tempo combinado de 2min31s43.

Seu pai ganhou a mesma prova em Calgary 1998 e também foi prata no slalom gigante nos mesmos Jogos.

Em Beijing 2022, Strolz foi quarto no downhill, mas tirou a diferença no slalom e assumiu a ponta. Sua primeira vitória em Copas do Mundo veio apenas em janeiro de 2022, no slalom em Adelboden, na Suíça.

A prata ficou com o norueguês Aleksander Aamodt Kilde, também de 29 anos, a 59 centésimos de Strolz. Ele também sobe a um pódio Olímpico pela primeira vez, em sua terceira participação nos Jogos de Inverno. Líder no downhill, ele fez só o sexto tempo do slalom, mas conseguiu garantir a medalha.

Kilde já foi top 10 seis vezes em Mundiais e tem 10 vitórias em Copas do Mundo (nenhuma delas no combinado). O norueguês também venceu quatro provas seguidas de super-G no início da atual temporada. Ele possui dois globos de cristal (títulos de Copa do Mundo), no super-G em 2016 e o geral em 2020.

Fechando o pódio veio o canadense James Crawford, de 24 anos, a 68 centésimos do campeão. Ele já havia mostrado potencial para pódio Olímpico durante o Mundial de 2021, quando ficou em quarto no combinado. Seu desempenho no downhill, segundo lugar, foi fundamental para a medalha, já que ele foi apenas o sétimo no slalom.

