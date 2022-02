Alerta de medalha: Matthias Mayer é ouro no super-G masculino em Beijing 2022

Matthias Mayer entrou hoje no Centro Nacional de Esqui Alpino em Yanqing, para defender o título Olímpico no Super-G que conquistara quatro anos antes, em PyeongChang 2018. Em Calgary 1988, seu pai, Helmut, foi medalha de prata no mesmo evento.

Defendeu com êxito. Tornou-se bicampeão Olímpico. Sua segunda medalha em Beijing 2022, em menos de 24 horas, já que havia sido bronze no downhill.

As condições eram boas em Yanqing. Ensolarado, pouco vento e 11,4 graus negativos de temperatura. Ideais para um evento que exige muito do esquiador. Foram 47 atletas que desceram uma pista apelidada de "Rocha", com 2267m de extensão e 42 portas.

Grandes nomes disputavam o topo do pódio, como Alexis Pinturault (FRA), Marco Odermatt (SUI) e Beat Feuz (SUI), ouro no downhill em Beijing 2022.

No entanto ele ficou configurado de maneira diferente.

Vamos saber como foi.

O desempenho dos medalhistas

Um dos favoritos, Kilde (NOR), tinha sido 13º em PyeongChang 2018 e foi o sétimo a entrar. Acabou fazendo um tempo de 1min20s36, o mais rápido então. Passou a ser o esquiador a ser superado, o que aconteceu minutos mais tarde, com Mayer.

Medalhista de bronze no downhill no dia anterior, Mayer foi o 13º atleta a descer a pista de Yanqing.

Com uma descida rápida e consistente, aproveitando os espaços e ganhando velocidade quando possível, Mayer chegou a atingir os 115km/h e fechou o percurso com 1min19s94. Com os principais nomes do evento já tendo feito suas descidas, quem então seria capaz de superá-lo?

Um norte-americano sequer candidato a medalha quase ousou fazer isso.

Ryan Cochran-Siegle, de 29 anos, debutou no circuito internacional do Super-G em 2013, mas só conquistou o primeiro pódio apenas em 2020. Terminou a descida com 1min19s98, 0s04 a mais que Mayer e ficou com a prata.

Uma medalha para honrar uma família toda de esquiadores. Sua mãe, Barbara Ann Cochran, foi ouro no slalom nos Jogos Sapporo 1972.

Com a palavra, o campeão Olímpico

"Tentei ir com tudo e forte. Eu vi a descida do Kilde na TV em seu começo e vi que foi muito boa, então era tudo ou nada. Deu certo", comentou Mayer na coletiva de imprensa.

Sobre conquistar duas medalhas Olímpicas em menos de 24 horas, o austríaco terminou: "Tive algum sucesso, não? Mal posso acreditar".

Resultados finais

1º - Matthias Mayer (AUT) - 1:19:94

1:19:94 2º - Ryan Cochran-Siegle (USA) - 1:19:98

- 1:19:98 3º - Aleksander Aamodt Kilde (NOR) - 1:20:36

Super-G feminino do esqui alpino em Beijing 2022

O Super-G do esqui alpino continua nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 com a competição feminina nesta sexta-feira dia 11 de fevereiro, com o o evento que vale medalha, a partir das 11:00 hora local (00:00 hora de Brasília).

Você pode acompanhar as emoções do Super-G do esqui alpino de Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.