Alerta de medalha: em dobradinha norte-americana, Alexander Hall é ouro no slopestyle masculino do esqui estilo livre em Beijing 2022

Dobradinha norte-americana em Zhangjiakou!

Alexander Hall (USA) ficou com o ouro no slopestyle masculino do esqui estilo livre nesta quarta-feira, com nota garantida logo na primeira volta: 90.01. A prata ficou com Nicholas Goepper (USA) e o bronze com Jesper Tjader (SWE).

O pódio de Beijing 2022 só não é igual ao de Sochi 2014 porque naqueles Jogos os Estados Unidos fizeram os três lugares do pódio, sendo que Goepper foi medalha de bronze. Desta vez, o bronze foi para a Suécia.

O Olympics.com faz um resumo de como foi o evento que deu a dobradinha para os Estados Unidos no slopestyle do esqui estilo livre.

Como foi

Debaixo de uma temperatura de -24,3º graus celsius, o Jardim Secreto do Parque de Neve de Genting foi testemunha de uma disputada decisão, valendo a melhor nota em três tentativas, em um percurso de 600m.

Logo na primeira série de descidas Alexander Hall (USA), quinto lugar no classificatório, fez uma nota 90.01 - a primeira do slopestyle em Jogos - e foi para a ponta. Era a nota que definiria a medalha de ouro mais tarde. Foi seguido de Jesper Tjader (SWE) com 85.35 e quarto colocado no dia anterior. Ambas as notas maiores do que a do melhor classificado da terça-feira, de Andri Ragettli (SUI), que fizera 85.08, cuja primeira parcial da final foi 78.20 (terceiro lugar).

Na segunda rodada o norte-americano Hall manteve o bom ritmo e também a dianteira na final. Seu compatriota, Nicholas Goepper (USA) entrou na disputa pelo ouro com uma apresentação repleta de variações de saltos e bastante arrojo, marcando um 86.48 - nota mais alta da série e a segunda maior entre todas.

A dobradinha norte-americana

Melhores colocados no classificatório e favoritos, o suíço Ragettli e Birk Ruud (NOR) não fizeram uma boa terceira volta e, dessa maneira ficaram de fora do pódio. Melhor para os norte-americanos Hall e Goepper, que ficaram com o ouro e a prata, respectivamente. Tjader, da Suécia, ficou com o bronze.

Hall cresceu muito no último ciclo Olímpico. Natural de Fairbanks, no Alasca, ele foi o 16º colocado em PyeongChang 2018 e em 2021 foi medalhista de bronze no mundial de slopestyle. Tem três vitórias em etapas da Copa do Mundo FIS (sigla em francês para Federação Internacional de Esqui).

Goepper, por sua vez, conquista sua terceira medalha Olímpica, também a terceira no slopestyle em três edições do evento em Jogos. Além do bronze em Sochi 2014, foi prata em PyeongChang 2018.

Resultados finais

Ouro: Alexander Hall (USA) - 90.01

- 90.01 Prata: Nicholas Goepper (USA) - 86.48

- 86.48 Bronze: Jesper Tjader (SWE) - 85.35

O que eles disseram

"Siginifica muito para mim. Meu objetivo com os Jogos era desempenhar a melhor volta da minha vida. Hoje eu finalmente consegui. Não poderia estar mais feliz", disse Jesper Tjader (SWE), medalhista de bronze.

"Foi a melhor volta que já fiz na vida, principalmente porque coloquei tudo aquilo que conhecia do esqui", disse Alexander Hall (USA).

"Honestamente eu fiquei muito impressionado com a primeira descida. Tinha feito algumas partes dela, mas não ela toda.", comentou Hall sobre o salto que deu a medalha de ouro para ele", refletiu Hall.

"Honestamente não me deixou pra cima, mas significa o mundo para mim", finalizou o campeão Olímpico.

O esqui estilo livre em Beijing 2022

O slopestyle do esqui estilo livre continua nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 com a realização das finais do aerials nesta quarta-feira dia 16 de fevereiro a partir das 19:00 hora local de Pequim (8:00 pela hora de Brasília).

Você pode acompanhar as emoções do slopestyle do esqui estilo livre de Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.

CLIQUE AQUI para mais informações