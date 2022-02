Alerta de medalha: Benjamin Karl é ouro no slalom gigante paralelo masculino em Beijing 2022

A pista de 560m do Parque de Neve de Genting, em Zhangjiakou, recebeu na tarde desta terça-feira as fases finais do slalom gigante paralelo nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022.

Segundo mais rápido na fase de classificação, Benjamin Karl fez a final com o esloveno Tim Mastnak, que cometeu um erro no final do percurso, deixando o caminho livre para Karl conquistar sua terceira medalha em Jogos. Foi prata no slalom gigante paralelo em Vancouver 2010 e bronze no slalom paralelo em Sochi 2014.

Resultados finais

1º - Benjamin Karl (AUT)

2º - Tim Mastnak (SLO)

3º - Victor Wild (ROC)

Esta notícia será atualizada