Alerta de medalha: Sara Hector é ouro e Vanina Guerillot termina em 43º no slalom gigante feminino do esqui alpino em Beijing 2022

O percurso do slalom gigante do Centro Nacional de Esqui Alpino em Yanqing, apelidado de "rio de gelo", recebeu nesta segunda-feira a competição feminina em Beijing 2022.

A expectativa era muito grande, uma vez que há um interessante duelo na temporada entre Mikaela Shiffrin (USA) e Petra Vlhová (SVK). Entretanto, na primeira descida ninguém esperava um desempenho baixo de Vlhová e nem a queda de Shiffrin, que ficou de fora da descida da tarde.

Leia: Atual campeã Olímpica, Shiffrin está fora do slalom gigante em Beijing 2022 após erro perto do topo na descida de abertura.

Prova imprevisível

Na ausência das favoritas, a sueca Sara Hector - também líder do slalom gigante na temporada da Copa do Mundo FIS - aproveitou e fez o melhor tempo da primeira corrida (57s56), seguida pela austríaca Katharina Truppe e pela italiana Federica Brignone.

Já na segunda corrida, Thea Louise Stjernesund (NOR) que sequer era considerada favorita, apenas 21ª colocada na temporada da copa do mundo do slalom gigante, fez uma parcial ainda melhor que Sara Hector na primeira corrida: 57s50. Uma liderança provisória que durou bastante tempo, quando Lara Gut-Behrami (SUI) - tricampeã da temporada no slalom gigante (2014, 2016 e 2021) - saiu de oitavo para assumir o primeiro lugar com tempo de 57s34.

Tudo em aberto

Favorita ao título Olímpico - vice-líder da temporada e sétimo melhor tempo da primeira corrida -, Tessa Worley (FRA) caiu e não terminou a corrida da tarde, assim como Nina O'Brien (USA).

A cinco descidas para o fim, Raghnild Mowinckel (NOR), medalha de prata em PyeongChang 2018, começou com parciais ainda melhores que Gut-Behrami, mas atrasou-se minimamente em algumas manobras no fim do percurso, o que lhe garantiu uma segunda colocação provisória. Repetiria ela a prata de quatro anos antes?

Não.

Ouro sueco

A próxima a descer foi Federica Brignone (ITA), um dos grandes nomes do esporte e medalhista de bronze nos Jogos de 2018. Em descida espetacular, fez um tempo abaixo de 1min56 e garantiu a primeira posição.

Mas faltava descer a líder da primeira corrida: Sara Hector (SWE).

A sueca, líder do slalom gigante na temporada, não desapontou. Em uma corrida impecável, reduziu o tempo de Brignone em 0s28, obteve o primeiro lugar e o título Olímpico.

Em sua terceira participação, a primeira medalha desta sueca de 29 anos: de ouro.

"É maluco. Estou tão orgulhosa, não consigo colocar em palavras...mas com certeza estou bem feliz. Dei o máximo de mim, tudo o que eu tinha e foi incrível", comentou Sara Hector após a cerimônia de premiação.

A Suécia volta a faturar o ouro no slalom gigante após três décadas, tendo sido a última vez com Pernilla Wiberg (SWE) em Albertville 1992.

Guerillot em 43º

A esquiadora portuguesa terminou na 43ª colocação. Pela manhã, na primeira descida, um equívoco bem no fim do percurso deu-lhe um tempo parcial de 1min10s59. Na parte da tarde, foi muito melhor e terminou com tempo de 1min06s33 e a 43ª posição no geral, superando a melhor participação do país neste evento em Jogos de Inverno: o 59º lugar de Camille Dias (POR) em Sochi 2014.

O próximo compromisso de Vanina Guerillot (POR) acontecerá no slalom, na quarta-feira dia 9 de fevereiro, às 10:15 hora local (2:15 hora de Lisboa).

Resultados finais

1º - Sara Hector (SWE) - 1:55.69

1:55.69 2º - Federica Brignone (ITA) - 1:55.97

- 1:55.97 3º - Lara Gut-Behrami (SUI) - 1:56.41

1:56.41 43º - Vanina Guerillot (POR) - 2:16.92

O esqui alpino em Beijing 2022

O esqui alpino feminino continua nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 nesta quarta-feira dia 9 de fevereiro, com o o evento que vale medalha no slalom, às 10:15 hora local (23:15 pela hora de Brasília de terça-feira 8 de fevereiro, 2:15 do dia 9 pela hora de Lisboa).

Você pode acompanhar as emoções do esqui alpino de Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.