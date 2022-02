Alerta de medalha: Estados Unidos 1 é ouro no snowboard cross por equipes mistas em Beijing 2022

Foi sob temperatura de 11 graus negativos no Parque de Neve de Genting, em Zhangjiakou, que o snowboard cross por equipes mistas fez em Beijing 2022 a sua estreia no programa Olímpico dos Jogos de Inverno.

Nesta competição, primeiro participa o homem da equipe e, depois, a mulher. A somatória dos tempos de cada integrante determina a equipe mista vencedora. Como há mais de uma equipe por país, elas levam números 1 e 2.

Antes do resumo de como foi a primeira disputa por medalha desta inédita prova em Jogos, o Olympics.com relembra os campeões individuais do snowboard cross em Beijing 2022:

Feminino

Ouro: Lindsey Jacobellis (USA)

Prata: Chloe Trespeuch (FRA)

Bronze: Meryeta ODINE (CAN)

Masculino

Ouro: Alessandro Haemmerle (AUT)

Prata: Eliot Grondin (CAN)

Bronze: Omar Visintin (ITA)

A primeira disputa das quartas de final foi totalmente europeia, com Itália, Alemanha e França, em que italianos e alemães ficaram na ponta. Nas segunda quartas de final, norte-americanos e suíços avançaram para as semifinal na primeira e segunda colocação, respectivamente. ROC e Canadá 1 foram os dois primeiros na terceira corrida, enquanto que na última passaram de fase em uma corrida emocionante a Grã-Bretanha 1 e a Itália, tirando a campeão Olímpico, o austríaco Haemmerle, de uma possível segunda medalha de ouro em Pequim.

Semi finais

Na primeira delas, Itália 1 e Estados Unidos 1 superaram Alemanha 1 e Suíça 1 e passaram para a final. Na outra corrida, a equipe Itália 2 chegou na frente e, com isso, dois times italianos na final Olímpica e, ao menos a medalha de bronze garantida. Segunda colocada e outra finalista, Canadá 1.

Primeiro campeão Olímpico

Itália 1, Estados Unidos 1, Canadá 1 e Itália 2, os primeiros finalistas do snowboard cross por equipes mistas.

Entre os homens, Grondin (CAN) assumiu a liderança, mas pela metade da prova foi superado por Baumgartner (USA), que administrou a liderança até o fim, com Visintin (ITA) da Itália em segundo. Na vez das mulheres, Michela Moioli (ITA) assumiu a liderança logo no início, com Jacobellis (USA) bem atrás.

Uma queda de Odine (CAN) e Carpano (ITA) deu para a torcida com um duelo único de duas últimas campeãs Olímpicas do individual feminino: Moioli (PyeongChang 2018) e Jacobellis (Beijing 2022). A norte-americana em uma das últimas curvas do traçado ultrapassou a italiana e foi para assegurar a medalha de ouro.

Nick Baumgartner e Lindsey Jacobellis, da equipe Estados Unidos 1, são os primeiros campeões Olímpicos de snowboard cross por equipes mistas. Omar Visintin e Michela Moioli, da Itália 1 ficaram com a prata e Eliot Grondin e Meryeta Odine, do Canadá 1, com o bronze.

Resultados finais

Ouro: Estados Unidos 1

Prata: Itália 1

Bronze: Canadá 1

O snowboard cross em Beijing 2022

O snowboard continua nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 com as definições das medalhas do Big Air feminino e masculino neste terça dia 15 de fevereiro a partir das 9:30 hora local de Pequim (22:30 do dia 14 pela hora de Brasília).

Você pode acompanhar as emoções do snowboard big air de Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.

