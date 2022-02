Alerta de medalha: Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron são ouro na dança no gelo da patinação artística em Beijing 2022

Uma segunda-feira histórica no Estádio Indoor da Capital, em Pequim, com a realização da final da dança no gelo da patinação artística em Beijing 2022 e o título Olímpico de Gabirella Papadakis e Guillaume Cizeron (FRA).

O par francês - vice-campeão Olímpico em PyeongChang 2018 - já havia quebrado o recorde da dança rítmica no último dia 12, com 90.83 e nesta segunda-feira uma vez mais superaram o recorde mundial, com a nota de 226.98. A marca anterior também pertencia aos dois, obtida no Tróféu NHK, no Japão, em 2019. A medalha de prata ficou com Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov (ROC) e o bronze com Madison Hubbell e Zachary Donohue (USA).

O Olympics.com faz um resumo de como foi um dos eventos mais simbólicos, emblemáticos e aguardados dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Em uma apresentação impecável de muita plástica, precisão de movimentos e entrosamento, ao som de Elegie (Gabriel Faure), Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron (FRA) foram de deixar o mundo todo boquiaberto. Sublimes. Impressionantes na técnica, nos componentes, por não falar do entrosamento, sincronia e execução dos movimentos.

Aplaudidos de pé, fizeram uma das maiores apresentações de sempre da história do esporte e garantiram a medalha de ouro para a França depois de 20 anos. De quebra, com a nota de 226.98 bateram o recorde mundial, que também pertencia aos dois, obtido em 2019 durante o Troféu NHK, no Japão.

Ao som de Sergei Rachmaninov (concerto de piano número dois), Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov (ROC) ficaram com a medalha de prata em uma mistura de suavidade e força, sem defeitos e ovacionados pelo público. De fundo, uma música nada fácil, que começa leve e vai crescendo, mas que a dupla conseguiu bem conduzir com leveza, flexibilidade e a elegância de Sinitsina.

O terceiro lugar ficou Madison Hubbell e Zachary Donohue (USA) ao som de Drowning (por Anne Sila). Preencheram praticamente todo o espaço no gelo de maneira espetacular. Muito bem nos componentes, interpretação, composição e parte técnica. Foram ao limite dos elementos. Ousados e tecnicamente impecáveis, garantiram o bronze com 130.89.

Resultados finais

Ouro: Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron (FRA) - 226.98

- 226.98 Prata: Victoria Sinitsina/Nikita Katsalapov (ROC) - 220.51

- 220.51 Bronze: Madison Hubbell/Zachary Donohue (USA) - 218.02

A patinação artística em Beijing 2022

A patinação artística continua nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 com a realização do programa curto individual feminino nesta terça-feira, dia 15 de fevereiro, a partir das 18:00 hora local de Pequim (7:00 pela hora de Brasília).

Você pode acompanhar as emoções da patinação artística de Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.

