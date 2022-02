Alerta de medalha: Noruega vence ouro no Gundersen pista longa/4x5km por equipes do combinado nórdico em Beijing 2022

A equipe da Noruega venceu a prova do Gundersen pista longa/4x5km por equipes do combinado nórdico em Beijing 2022, seguido da Alemanha, que ficou com a prata, e do Japão, medalhista de bronze.

A chegada ficou por conta de Joergen Grabaak, que se tornou o atleta com mais ouros Olímpicos na história da modalidade - dois em Pequim e dois em Sochi 2014.

Os noruegueses levam a prova pela terceira vez na história.

Mais informações em instantes.