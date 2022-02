Alerta de medalha: Noruega é bicampeã na perseguição por equipes masculinas da patinação de velocidade em Beijing 2022

A equipe da Noruega foi bicampeã da perseguição por equipes masculinas da patinação de velocidade em Beijing 2022, derrotando o ROC na final A.

O trio formado por Hallgeir Engebraaten, Peder Kongshaug e Sverre Lunde Pedersen escreveu seu nome na história dos Jogos de Inverno ao terminar a corrida decisiva com um tempo de 3min38s08, contra 3min40s46 do ROC.

"(Conquistar o ouro) é tudo. É algo especial ganhar uma medalha de ouro com a equipe. Tivemos nossos altos e baixos. Estar aqui como um trio, como campeões Olímpicos, é simplesmente sensacional," comentou Engebraaten em declarações ao Olympic Information Services (OIS).

Foi a primeira vez que um mesmo país conseguiu vencer o evento mais de uma vez. Os noruegueses conseguem defender o ouro obtido em PyeongChang 2018.

"Claro que é especial fazer isso de novo. É com outra equipe (agora), mas é claro que é muito legal. Mostramos que nosso time é o melhor do mundo, é maravilhoso," disse Pedersen, que chegou a sofrer um acidente de bicicleta em maio de 2021 e teve boa parte de seus treinos prejudicada.

"Não dá para comparar, essas duas medalhas de ouro são especiais. Mas essa, depois do acidente em maio, é maravilhosa."

O bronze foi para os Estados Unidos, que conquistam a primeira medalha na prova desde Vancouver 2010. Eles venceram a final B diante dos Países Baixos.

Semifinais com novo recorde Olímpico

A prova também foi marcada pela quebra do novo recorde Olímpico pelo ROC na semifinal, ao derrotar os EUA com um tempo de 3min36s62 no Oval Nacional. Comparativamente, foi um tempo muito melhor do que o dos campeões noruegueses.

"(O ROC) Nos derrotou com folga na semifinal. Nosso plano era ir em busca da medalha e conseguimos. Patinamos mais rápido na final. Foi perfeito," apontou Pedersen.

Os Países Baixos acabaram na quarta colocação, perdendo a final B para os EUA, e ficaram fora do pódio na prova pela primeira vez desde que ela começou a ser disputada, em Torino 2006.

Próximo evento será os 1000m feminino

A programação da patinação de velocidade em Beijing 2022 segue na próxima quinta-feira, com a disputa dos 1000m feminino. A prova está marcada para 16h30 locais (5h30 de Brasília).

Confira a programação completa e os resultados da modalidade.

