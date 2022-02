Alerta de medalha: lendas do bobsled Kaillie Humphries e Elana Meyers Taylor dominam estreia do monobob

O monobob pode ser um evento novo, mas o bobsled feminino continua nas mãos das americanas Kaillie Humphries e Elana Meyers Taylor, que terminaram em primeiro e segundo, respectivamente, no evento em Beijing 2022, nesta segunda-feira, 14 de fevereiro.

Humphries, 36, não deu chance às adversárias na competição, terminando com 1s54 de vantagem para Meyers Taylor após as quatro baterias. Ela havia conquistado suas três medalhas Olímpicas anteriores representando o Canadá, mas agora carrega a bandeira americana. A bobsledder foi ouro em Vancouver 2010 e Sochi 2014, além de bronze em PyeongChang 2018 no 2-woman (dupla).

Enquanto Humphries era a atual campeã mundial tanto no 2-woman quanto no monobob, Meyers Taylor havia vencido a World Monobob Series em 2021/22. No total, Humphries possui 12 medalhas em mundiais e é incontestavelmente a maior bobsledder da história.

Fora da pista, Humphries também é uma campeã da inclusão das mulheres no bobsled. Ela sempre pediu publicamente pela inclusão de um segundo evento feminino nos Jogos de Inverno. O 4-woman seria mais complexo, por não dar oportunidade a países menores, mas o monobob acabou sendo uma solução que combinou inclusão de gênero e geográfica.

Já Meyers Taylor, 37, se tornou a atleta afro-americana com mais medalhas Olímpicas de inverno da história ao lado do patinador de velocidade Shani Davis, ambos com quatro pódios. Ela também é mãe de Nico, que nasceu há dois anos. Na chegada a Pequim, ela testou positivo para Covid-19 e perdeu a Cerimônia de Abertura de Beijing 2022, onde seria porta-bandeira dos EUA. No entanto, isso não a impediu de mostrar o seu melhor no Centro de Esportes de Pista de Yanqing.

Este foi mais um emocionante capítulo da rivalidade entre as americanas, que chegou ao ápice em Sochi 2014, quando a dupla de Humphries derrotou a pilotada por Meyers Taylor por um centésimo. Em PyeongChang 2018, Meyers Taylor deu o troco, com Humphries ficando em terceiro.

O bronze ficou com a canadense Christine de Bruin, 32, que sobe ao pódio Olímpico pela primeira vez. Ela já tinha dois bronzes em Mundiais no 2-woman (2019 e 2020).

O bobsled em Beijing 2022

O bobsled continua nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 com a realização de duas baterias do trenó de dois atletas masculino nesta segunda dia 14 de fevereiro a partir das 20:05 hora local de Pequim (9:05 pela hora de Brasília).

Você pode acompanhar as emoções do bobsled de Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.

