Alerta de medalha: Finlândia vence de virada e é ouro no hóquei masculino em Beijing 2022

A Finlândia é ouro no hóquei no gelo masculino!

Vitória neste domingo sobre o ROC por dois a um, de virada, deu aos finlandeses o inédito - e invicto - título no hóquei no gelo masculino em Beijing 2022. A medalha de prata ficou com o ROC e o bronze foi para a Eslováquia, que superou a Suécia por quatro a zero e conquistou o seu primeiro pódio na modalidade em Jogos de Inverno.

Depois de duas medalhas de prata (Calgary 1988 e Turim 2006) e sete medalhas de bronze, a Finlândia finalmente é ouro em Jogos de Inverno.

O Olympics.com conta como foi este triunfo finlandês, evento da última medalha entregue em Beijing 2022.

Rumo à final

O Estádio Nacional Indoor recebeu na tarde deste domingo um dos últimos eventos dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, a final masculina do hóquei no gelo.

De um lado o ROC, com seis jogadores campeões Olímpicos em PyeongChang 2018. Do outro, a Finlândia, medalhista de prata em Calgary 1988 e Turim 2006; mais recentemente bronze em Vancouver 2010 e Sochi 2014. O ROC chegou para a final na liderança do grupo B, com uma derrota ante os tchecos, enquanto que os finlandeses terminaram na ponta do grupo C, invictos.

Sem grandes sustos, ambas as equipes passaram das quartas: o ROC venceu a Dinamarca por três a um e a Finlândia superou a Suíça por cinco a um. Nas semis, o ROC passou pela Suécia no tempo extra, enquanto que os finlandeses fizeram dois a zero nos eslovacos por um lugar na final.

O jogo

Em um jogo que exigiu muita paciência e com grandes linhas defensivas, não foram muitas as jogadas criativas. Por isso os gols saíram de tiros de relativa distância.

Apesar da superioridade finlandesa no primeiro período, foi o ROC que terminou na frente, com Grigorenko (ROC) abrindo o placar no primeiro período, aos 7:17s, em disparo certeiro em que o goleiro finlandês teve o campo de visão atrapalhado.

O segundo período foi mais equilibrado, mas foram os finlandeses que empataram o marcador: aos 23:27s, o defesa do Avangard Omsk da KHL, Ville Pokka (FIN) anotou em um remate em que - desta vez - o goleiro do ROC teve seu ângulo de visão prejudicado pelo próprio colega. Tudo igual em Pequim, um a um.

No último terço do jogo a Finlândia quis resolver logo de imediato. Aos 29 segundos, em jogada semelhante ao empate, a Finlândia vira o jogo com Hannes Bjorninen (FIN). O atacante do Jokerit Helsinki arrisca de longe, o disco recebe um ligeiro desvio que tira do alcance do goleiro do ROC. Virada. Pela primeira vez o ROC levava dois gols em um jogo.

A Finlândia estava com boas trocas de passe e entradas com qualidade, jogando com calma, contra uma equipe do ROC que não conseguia neutralizar as ações dos finlandeses.

O ROC esboçou uma reação no fim, sem sucesso.

O placar se manteve. Vitória dos finlandeses por dois a um e título inédito, de maneira invicta, para um país apaixonado pelo hóquei no gelo.

O que disseram alguns campeões Olímpicos

"O hóquei é coisa séria na Finlândia. Nós chegamos perto algumas vezes e é bacana finalmente conquistar a primeira (medalha de ouro). Acho que jogamos um grande torneio e esta é a recompensa", disse Valtteri Filppula (FIN), atacante que atua no hóquei no gelo da Suíça.

"Encontramos um jeito de vencer. Foi tudo um trabalho de equipe e é recompensador", comentou Miro Aaltonen (FIN), atacante que atua pelo Vityaz Podolsk, da KHL.

Ficha técnica

Finlândia 2 (0-1, 1-0, 1-0): Harri Sateri, Jussi Olkinuora; Mikko Lehtonen, Juuso Hietanen, Markus Granlund, Sakari Manninen, Teemu Hartikainen; Petteri Lindbohm, Sami Vatanen, Valtteri Filppula (C), Iiro Pakarinen, Harri Pesonen; Niklas Friman, Valtteri Kemilainen, Miro Aaltonen, Joonas Nattinen, Leo Komarov; Ville Pokka, Atte Ohtamaa, Marko Anttila, Hannes Bjorninen e Saku Maenalanen. Treinador: Jukka Jalonen.

ROC 1 (1-0, 0-1, 0-1): Ivan Fedotov, Timur Bilyalov; Alexander Nikishin, Nikita Nesterov, Andrei Chibisov, Vadim Shipachyov (C), Kirill Semyonov; Alexander Yelesin, Yegor Yakovlev, Vladimir Tkachyov, Arseni Gritsyuk, Nikita Gusev; Sergei Telegin, Vyacheslav Voinov, Dmitri Voronkov, Pavel Karnaukhov, Anton Slepyshev; Damir Sharopzyanov, Sergei Andronov, Sergei Plotnikov, Artur Kayumov e Mikhail Grigorenko. Treinador: Alexei Zhamnov.

Arbitragem: Tobias Bjork (SWE), Andrew Bruggeman (USA), William Hancock II (USA) e Dustin McCrank (CAN).