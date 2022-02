Alerta de medalha: Fillon Maillet vence outra prova no biatlo em Beijing 2022, agora na perseguição de 12,5km

O francês Quentin Fillon Maillet voltou a ocupar o lugar mais alto do pódio no biatlo em Beijing 2022, vencendo a prova de perseguição de 12,5km. Tarjei Boe, da Noruega, ficou com a prata, e Eduard Latypov, do ROC, acabou com o bronze.

Foi o segundo ouro de Fillon Maillet nestes Jogos de Inverno - ele havia vencido os 20km individual masculino. Além disso, conquistara a prata nos 10km sprint e no revezamento 4x6km misto.

"Nunca esperei ter quatro medalhas em quatro provas. Minha meta era ter uma no revezamento e uma no individual, mas agora tenho quatro medalhas e isso é incrível," destacou o francês.

Vento e nevasca atrapalharam competidores

O biatleta da França terminou o percurso com um tempo total de 39min07s5 e nenhum erro nas quatro paradas de tiro - duas em pé e duas deitado. Já Boe acabou 28s6 atrás do vencedor e sem acertar um dos alvos. O atleta do ROC também teve um erro atirando e chegou a 35s3 do vencedor.

"Estou muito orgulhoso de mim porque as condições foram muito duras hoje," comentou Fillon Maillet em referência ao vento e à nevasca que atingiram o Centro de Biatlo, em Zhangjiakou, neste domingo:

"Foi uma batalha muito, muito dura durante toda a corrida."

Desempenho no tiro acaba sendo decisivo

Sem dúvida, os 100% de aproveitamento de Fillon Maillet nas paradas de tiro foram determinantes para o ouro. Em relação a Tarjei Boe e a Latypov, a diferença foi de apenas um tiro.

Em uma das paradas, o francês teve problema na preparação da arma e chegou a dar um tapa nela, mas acertou os cinco alvos em seguida.

Essa parte foi determinante para um resultado final ruim de Johannes Thingnes Boe. Considerado um dos favoritos ao ouro, o irmão mais novo de Tarjei buscava seu terceiro ouro em Pequim, mas errou nada menos que sete tiros e terminou apenas em quinto lugar na prova.

"Fiquei muito concentrado em mim, não pensei na pressão, nos outros atletas. Fiquei concentrado em mim," comentou.

Curiosamente, apenas europeus venceram esse evento - inclusive, os ouros de Sochi 2014 e PyeongChang 2018 foram para o também francês Martin Fourcade, que se aposentou em 2020.

Tira-teima por mais um ouro individual

Fillon Maillet e Johannes Thingnes Boe terão a chance de buscar mais um ouro individual na prova dos 15km largada em massa, marcada para o dia 18 de fevereiro.

A próxima prova da modalidade será o revezamento 4x7,5km masculino, às 17h (6h de Brasília) do dia 15 de fevereiro.

