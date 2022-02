Alerta de medalha: Anna Shcherbakova é campeã do individual feminino da patinação artística em Beijing 2022

Como apontavam os prognósticos, o ROC ficou com a medalha de ouro no individual feminino da patinação artística em Beijing 2022 nesta quinta-feira, 17 de fevereiro. A campeã acabou sendo a mais experiente do trio, Anna Shcherbakova, que pontuou 175.75 no programa livre e 255.95 no geral. A prata também é do ROC, com Alexandra Trusova, e o bronze foi conquistado pela japonesa Sakamoto Kaori. Considerada a favorita, Kamila Valieva terminou na quarta colocação. Os resultados são provisórios.

Consistente, Shcherbakova acertou praticamente todos os seus elementos em um programa com dois saltos quádruplos e várias combinações entre saltos triplos. A atleta de 17 anos é a atual campeã mundial e vice-campeã europeia.

Com uma apresentação histórica com cinco saltos quádruplos, Trusova, 17, veio para o tudo ou nada e levantou o Estádio Indoor da Capital sob o som da trilha sonora de Cruella, atingindo 177.13 no programa longo, somando 251.73 no total.

Sakamoto, 21, se tornou a quarta japonesa a conquistar medalha no individual feminino. Sem saltos quádruplos, mas com sólidos saltos triplos, ela teve 153.29 pontos, 233.13 no total.

Valieva tinha três saltos quádruplos programados, cometendo deslizes em alguns deles. Sua pontuação no programa livre foi de 141.93, com 224.09 no total. Em sua primeira temporada profissional, Valieva sofreu sua primeira derrota em Beijing 2022. Aos 15 anos, ela também foi a competidora mais jovem na patinação artística em Beijing 2022.

