Alerta de medalha: dobradinha suíça com Ryan Regez e Alex Fiva no esqui estilo livre cross masculino

A Suíça comemora as medalhas de ouro e prata do esqui estilo livre cross masculino nesta sexta-feira, 18 de fevereiro, no Parque de Neve de Genting. Ryan Regez é o campeão, seguido pelo compatriota Alex Fiva.

Regez, 29, é o atual líder da Copa do Mundo, enquanto Fiva é o atual campeão mundial e o mais velho da competição Olímpica, com 36 anos.

"Significa muito. Em PyeongChang, achei que eu não voltaria aos Jogos Olímpicos", lembrou Fiva, que foi apenas o nono há quatro anos. "Agora conquistei uma medalha e isso é ótimo. Ainda estou um pouco decepcionado com a última corrida, mas uma medalha é uma medalha", acrescentou.

"Vi algumas chances para passá-lo (Regez), mas é difícil ir contra um suíço e tive algumas boas lutas antes. Então pensei que era melhor não colidir e tentar atacar no final. Mas cometi erros e não pude mais alcançá-lo. É uma prata e é sempre bom subir ao pódio com um colega", analisou Fiva.

Pensar em parar? Não passa pela cabeça de Fiva. "Tenho o apoio da minha família, isso é importante. Não me sinto velho, eu me sinto competitivo e isso que importa. Ganhei corridas este ano, o Mundial ano passado, então estou melhorando e tentando melhorar nosso esporte. Ainda precisamos melhorá-lo. É um bom esporte para TV e como espetáculo".

O bronze do esqui estilo livre cross masculino ficou pela segunda edição consecutiva dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sergey Ridzik, do ROC.

"Estou muito satisfeito com o meu trabalho e estou bem feliz com isso", comemorou Ridzik. "Agora estou bem cansado e mal consigo ficar em pé, quero sentar. Foi muito duro hoje".