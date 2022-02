Alerta de medalha: Joergen Graabak é bicampeão no combinado nórdico pista longa 10km em prova cheia de reviravoltas

Um favorito que praticamente não conseguiu treinar, mesmo assim abriu grande liderança na primeira perna da prova e a perdeu na segunda perna ao errar o caminho. O Gundersen pista longa 10km do combinado nórdico teve muito drama nesta terça-feira, 15 de fevereiro, em Beijing 2022.

O que realmente importa, a medalha de ouro, ficou com o norueguês Joergen Graabak, que também foi campeão deste evento em Sochi 2014, seguido pelo compatriota Jens Luraas Oftebro e pelo japonês Watabe Akito. No entanto, a história deste pódio começou há muitos dias.

O norueguês Jarl Magnus Riiber, considerado um dos principais nomes do esporte, ficou em isolamento assim que chegou a Pequim e não participou do Gundersen pista normal 10km. Porém, ele foi liberado para o evento desta terça e mostrou força na primeira parte do evento, o salto de esqui, somando 139.8 pontos. O resultado deu a Riiber o privilégio de largar 44 segundos à frente do segundo colocado no salto, o estoniano Kristjan Ilves, no esqui cross-country 10km.

Riiber liderava confortavelmente até 2,5km, quando errou o percurso e demorou preciosos segundos para perceber a desatenção. Ele foi alcançado pelos adversários e terminou em oitavo.

Watabe chegou a liderar boa parte da prova e lutou até o final com um grande grupo de esquiadores pelo pódio. No final, os noruegueses Graabak e Oftebro cruzaram a linha de chegada antes do japonês.

Graabak, 30, conquistou sua quarta medalha Olímpica, segunda em Beijing 2022 (foi prata na pista normal) e terceira de ouro. Ele também tem dois outros ouros e três pratas em Mundiais.

Oftebro tem apenas 21 anos e estreia em Jogos Olímpicos. Ele conquistou três ouros no Mundial de 2021.

Em sua quinta participação Olímpica, Watabe, 33, conquistou sua terceira medalha. Ele havia sido prata em Sochi 2014 e PyeongChang 2018 no evento de pista normal.

A Alemanha, que dominou o pódio em PyeongChang 2018, teve apenas o quarto lugar com Manuel Faisst.

