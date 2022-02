Brasil conquista inédito top 20 no bobsled masculino e Friedrich é bicampeão no 4-man

O Centro Nacional de Esportes de Pista de Yanqing recebeu neste domingo, 16º e último dia dos Jogos Olímpicos de Inverno, a terceira e quarta baterias do bobsled de quatro atletas. Nas primeiras duas, no sábado, o Brasil fizera o 20º melhor tempo.

Para avançar à final Olímpica (quarta bateria), era preciso que o Brasil ficasse entre os melhores 20 da terceira bateria.

Foi justamente o que aconteceu. O Brasil foi para a finalíssima, que deu à Alemanha mais um título Olímpico na competição, o bicampeonato do capitão Francesco Friedrich (GER) em Jogos.

O Olympics.com conta como foi o dia que fechou a agenda das modalidades de pista em Beijing 2022.

Participação brasileira

Como fizeram o 20º melhor tempo no dia anterior, o quarteto brasileiro foi o 20º a entrar na pista para a terceira descida. Era preciso manter-se entre os 20 primeiros para avançar à bateria seguinte, a quarta e derradeira, em uma final Olímpica nunca antes alcançada.

Nunca antes até hoje.

Com 59s78 o Brasil fez o 20º tempo, não foi superado e carimbou a passagem para a decisão e, consequentemente, deu ao país o melhor resultado da história do bobsled masculino brasileiro: o inédito top 20. Antes disso, um 23º lugar em PyeongChang 2018.

O quarteto de Bindilatti, Vianna, Martins e Souza já estava entre os mais rápidos do planeta.

Na bateria final, 59s61 em uma velocidade máxima de 134,8km/h durante o percurso que assegurou aos brasileiros a vigésima colocação na classificação final, em uma participação inesquecível para os esportes de inverno do Brasil.

"Em 2018 (Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang) mostramos que tínhamos condições de ser top 20. Este foi um trabalho bem concluído, bem feito. Deu tudo certo e fizemos uma boa pilotagem", comentou o capitão Edson Bindilatti, para o canal Sportv.

Dobradinha alemã

A Alemanha fez de novo o que fez há quatro anos, em PyeongChang: conquista as medalhas de ouro e de prata.

O ouro do bobsled 4-man em Beijing 2022 ficou com o trenó capitaneado por Francesco Friedrich (GER).

Ele, que já havia sido ouro no trenó de duplas, agora consegue entre os quartetos e também repete o feito de PyeongChang 2018, quando subiu no topo do pódio.

Outro que repete o feito de quatro anos é Candy Bauer (GER).

A prata também ficou com os alemães, com o trenó liderado por Johannes Lochner (GER). A medalha de bronze ficou com o quarteto canadense sob comando de Justin Kripps (CAN).

