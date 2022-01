Marina Tuono termina participação no circuito do monobob e aguarda ranking Olímpico

No fim de semana que define as vagas dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, atletas brasileiros tentam somar os últimos pontos possíveis para garantirem seus lugares. A brasileira Marina Tuono, do monobob - prova individual do bobsled - disputou a etapa de St. Moritz (Suíça) da World Monobob Series neste sábado, 15 de janeiro, terminando na 19ª colocação.

Em sua segunda competição na Europa, Marina fez o percurso na pista natural suíça em 2min27s84. O resultado foi uma posição abaixo da que ela obteve em Winterberg, na Alemanha, na última semana.

A IBSF (Federação Internacional de Skeleton e Bobsled) definirá até o fim de domingo os países classificados para todos os eventos do bobsled em Pequim, de acordo com os critérios do ranking Olímpico. O monobob terá 20 vagas, seis delas para países que não disputam o evento two-woman, que é o caso do Brasil.

Marina tenta disputar os Jogos Olímpicos pela primeira vez. Ela já havia tentado a classificação para o two-woman para PyeongChang 2018, ao lado de Nicole Silveira, que agora compete no skeleton.

Na temporada 2020/21, Marina conquistou três medalhas e terminou na terceira colocação do ranking. Antes de competir na Europa em 2022, ela disputou a Copa América.

A americana Kaillie Humphries - dona de três medalhas Olímpicas, duas de ouro - conquistou a etapa de St. Moritz, com tempo de 2min22s27. No entanto, a campeã geral do circuito foi sua compatriota, Elana Meyers Taylor.

Dupla brasileira do bobsled busca classificação

Os brasileiros Edson Bindilatti e Edson Martins também competiram na pista natural de St. Moritz neste sábado, pela Copa do Mundo, no two-man. Eles obtiveram a 27ª colocação, com tempo de 1min07s64. Como não ficaram no top 20 na primeira descida, eles não disputaram a segunda.

Esta foi a primeira prova da dupla brasileira na Europa nesta temporada. Brasil tenta classificar a dupla e o quarteto masculino no bobsled em Pequim.

Os vencedores foram os grandes favoritos ao ouro em Pequim, os alemães Francesco Friedrich e Margis Thorsten. Sobrando no two-man, os dois ganharam nada menos do que sete das oito etapas da Copa do Mundo desta temporada. O tempo da dupla neste sábado foi de 2min11s76 (combinado de duas descidas).

O quarteto brasileiro, formado por Bindilatti, Martins, Erick Vianna e Rafael Souza, disputa a etapa final da Copa do Mundo do four-man em St. Moritz neste domingo, 16 de janeiro.

Sabrina Cass atinge melhor resultado pelo Brasil

No esqui estilo livre, a brasileira Sabrina Cass foi 21ª na segunda prova do moguls em Deer Valley, nos EUA, na sexta-feira, 14 de janeiro. No dia anterior, no mesmo local, ela havia sido 27ª. Este foi o seu melhor resultado desde que começou a defender o Brasil nesta temporada - anteriormente, ela competia pelos EUA.

Campeã mundial juvenil no moguls em 2019, Sabrina deve ter sua vaga Olímpica confirmada na próxima segunda, 17 de janeiro.