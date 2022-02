Estrelas Olímpicas dos esportes de inverno revelam seus mantras favoritos antes dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022

Escalar alturas e navegar por decepcionantes baixas faz parte da experiência Olímpica, e para aqueles que vão à Beijing 2022 os Jogos não serão diferentes.

Então, o que os atletas Olímpicos fazem para garantir suas melhores performances quando mais precisam?

Alguns embalam amuletos da sorte, enquanto outros utilizam certos rituais no dia do evento. Os atletas a seguir usam palavras, ditados e citações para ajudá-los a manter o foco e a lembrar o motivo pelo qual estão fazendo tudo isso.

Pedimos a alguns dos maiores nomes que compartilhassem conosco seus mantras favoritos e aqui estão os resultados.

Mikaela Shiffrin: “Seja legal, pense primeiro”

Duas vezes medalhista de ouro Olímpica, a esquiadora alpina Mikaela Shiffrin diz: “O que mais digo a mim mesma hoje em dia é um pequeno tributo ao meu pai, que no final também é para ambos, é para os meus pais. Desde que eu era bebê, eles sempre diziam: 'seja legal, pense primeiro'".

“É apenas algo que eu ainda digo a mim mesma e minha mãe ainda me lembra disso. E acho que são boas palavras para se viver, e também me lembra meu pai. Sim, isso me faz sorrir”.

Anna Gasser: “Aproveito ao máximo todos os dias”

A medalhista de ouro no big air em PyeongChang 2018, Anna Gasser: “Aproveito ao máximo todos os dias e faço algo que me assuste todos os dias, o que parece ruim, mas é mais como me desafiar todos os dias".

“Então, mesmo que seja apenas algo pequeno, tento tirar o melhor proveito disso todos os dias”.

Ester Ledecka: “Desfrute de cada corrida”

A bicampeã Olímpica Ester Ledecka: “Por toda vida, eu tenho tentado fazer o que gosto, eu só quero desfrutar de cada corrida e se isso acontecer nesta temporada e, por ventura, eu perder todas as corridas, eu desfrutei e é o suficiente para mim".

Katharina Liensberger: “Acredite, voe, alcance”

A medalhista de prata Olímpica de esqui alpino, a austríaca Katharina Liensberger: "Esquie rápido, faça o que você ama, deixe os sonhos se tornarem realidade e você verá que tudo é possível".

“É sempre importante esquiar com entusiasmo e esquiar com todo o meu coração porque eu realmente amo o que eu estou fazendo".

“Acredite, voe, alcance. Estas são três palavras muito fortes para mim”.

Lucas Braathen: “Manifeste suas Ambições”

O estreante Olímpico do esqui alpino Lucas Braathen: “Manifeste suas ambições é o meu mantra.

“É apenas para definir metas claras, é para definir uma hora e data em que essa meta deve ser alcançada, e dizer isso em voz alta. Esse é um mantra que me ajuda a aumentar as chances de ganhar”.

Maddie Mastro: “Não tenha medo de tentar”

Maddie Mastro, atleta Olímpica de PyeongChang 2018, da Equipe dos EUA: “Não tenha medo de tentar, porque tentar é o primeiro passo para aprender e, essa é a minha coisa favorita para dizer para as crianças e é a minha citação favorita”.

Vincent Zhou: “O homem na arena”

O medalhista de bronze do Campeonato Mundial de Patinação Artística de 2019, Vincent Zhou: “Minha citação favorita é ‘o homem na arena’ de Teddy Roosevelt".

“Ela basicamente diz que não é o crítico quem conta, não é a pessoa que aponta como o homem forte tropeça ou como o executor das ações poderia ter feito melhor. É o homem na arena, cujo rosto está manchado de sangue, poeira, suor e lágrimas, quem se esforça valentemente e falha repetidamente".

“É uma citação tão poderosa e inspiradora, e eu me esforço todos os dias para ser aquele homem na arena, que trabalha tão duro todos os dias, tentando alcançar o impossível um dia".

Corinne Suter: “Tudo acontece por uma razão”

A atleta Olímpica de PyeongChang 2018 Corinne Suter: “Eu diria que é a frase: tudo acontece por uma razão”.