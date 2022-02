Nada de descanso: Manex Silva será porta-bandeira na Cerimônia de Encerramento de Beijing 2022 e disputa mundial juvenil

O esquiador de cross-country brasileiro Manex Silva completou sua última prova em Beijing neste sábado, 19 de fevereiro, em Beijing 2022. O atleta de 19 anos se tornou o primeiro representante do país a disputar todos os eventos individuais do programa Olímpico.

O último foi a largada em massa de 50km, que teve excepcionalmente 30km devido a condições climáticas extremas. Manex terminou com o 58º tempo, 1h33min11s8, 21min39s após o campeão e maior medalhista do esporte em Pequim Alexander Bolshunov (ROC).

A outra prova de 30km em Pequim, o skiathlon, foi disputada no primeiro dia do cross-country, com os atletas menos cansados. Na ocasião, Manex levou uma volta dos líderes e foi então retirado da competição. Isso não se repetiu na largada em massa, mostrando a evolução do brasileiro dentro da competição.

“Foi bem positivo o resultado. Eu consegui manter o mesmo ritmo durante quase toda a prova e não ‘morrer’ na distância que é bem longa. De negativo, o vento e o frio e, muscularmente, não estava sentido muito bem, dando cãibras nas pernas. Mas fiquei satisfeito por ter conseguido completar a prova e com o resultado em si”, contou Manex.

O melhor desempenho de Manex foi no sprint, em que ele ficou em 71º, mas com 171.68 pontos FIS, recorde brasileiro em Jogos Olímpicos. Os pontos FIS determinam o desempenho dos atletas levando em consideração a distância deles em relação ao campeão. Foram os pontos FIS desta temporada que fizeram com que Manex se tornasse o primeiro brasileiro a ter o direito de disputar todas as provas Olímpicas no cross-country.

“É bem importante ver que o Brasil está crescendo, competindo em cada vez mais provas. Espero que eu não seja o único (a disputar quatro provas) e que isso se repita mais vezes”, afirmou.

Nada de descanso: porta-bandeira e Mundial Juvenil na próxima semana

O foco de Manex se torna a Milano Cortina 2026. “Ter participado dos Jogos Olímpicos foi muito positivo, estou feliz, mas não completamente satisfeito. Acho que poderia ter feito um pouco mais e isso me motiva a continuar treinando duro. Ainda tem quatro anos pela frente para os próximos Jogos”, comentou o esquiador.

Seu foco é tão grande, que ele já voltará às competições na próxima semana, no Mundial Juvenil de 22 a 27 de fevereiro, em Lygna, na Noruega.

Para encerrar Beijing 2022 com chave de ouro, Manex foi escolhido como porta-bandeira do Brasil na Cerimônia de Encerramento de Beijing 2022. “Eu acho que vai ser uma experiência única. Até agora, só tinha visto as Cerimônias pela TV. É um evento importante e fico feliz de levar a bandeira de um país tão grande quanto o Brasil”, finalizou.