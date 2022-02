Manex Silva se despede de Beijing 2022 na largada em massa

A participação do Brasil no esqui cross-country em Beijing 2022 termina neste sábado, 19 de fevereiro, com Manex Silva na largada em massa masculina de 50km. É o evento mais longo do programa Olímpico do esporte, em que a maioria dos atletas compete contra seus próprios limites.

Como ainda disputa muitos torneios juvenis, Manex não está acostumado a disputar provas tão longas. Porém, há uma experiência que o atleta de 19 anos pode usar para motivá-lo. Na etapa de Engadin, Suíça, da Copa do Mundo, em março de 2021, o brasileiro completou uma prova de perseguição de 50km em duas horas e 47 minutos.

Porém, na largada em massa dos Jogos Olímpicos, levar uma volta dos líderes retira automaticamente o esquiador da prova. Foi o que aconteceu com Manex em Pequim no esquiatlo de 30km. “Meu objetivo é largar e aguentar o quanto puder", afirmou o brasileiro.

Ainda por cima, a pista de cross-country de Beijing 2022 é especialmente desafiadora. "Sempre que tem Copa do Mundo e Mundial, as pistas são duras, mas aqui é outro nível. Tem muitas subidas e simplesmente não dá tempo de recuperar nas descidas”, comentou Manex, que prefere as provas de sprint. Em Pequim, ele bateu o recorde brasileiro de pontos FIS, 161.58, justamente na prova mais curta de velocidade.

Manex Silva quer mais em Milano-Cortina 2026

Jovem e ambicioso, Manex não quer se contentar em ser o melhor esquiador de cross-country da história do Brasil e quer evoluir até o próximo ciclo Olímpico, que culmina em Milano-Cortina 2026.

"É bonito estar aqui, uma boa experiência, conhecer pessoas novas, me motivar estando perto de tantos bons atletas. Mas também é verdade que ainda não estou no nível melhores. Quero nos próximos Jogos Olímpicos estar mais próximo deles, disputando um pouco mais”, completou.

A largada em massa masculina do cross-country será às 14:00 de 19 de fevereiro em Pequim, 3:00 no horário de Brasília.