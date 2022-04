Lorena segura no final e seleção feminina empata amistoso com a Espanha

A seleção brasileira feminina de futebol empatou em 1 a 1 com a Espanha, em amistoso realizado nesta quinta-feira, no estádio José Rico Pérez, em Alicante, na costa espanhola do mediterrâneo.

Foi um difícil e importante teste para o Brasil, contra uma adversária melhor colocada no ranking - a Espanha está em sétimo, enquanto que o Brasil está em nono - e que tem a eleita melhor futebolista do mundo (Alexia Putellas) entre as titulares. As brasileiras jogaram como visitantes e sem Marta, lesionada. Um empate bastante importante dentro da preparação do time para a Copa América de julho, na Colômbia.

SAIBA MAIS: Sem Marta, seleção feminina está na Europa para a disputa de dois amistosos

O Olympics.com faz um resumo de como foi esta primeira partida da série de dois amistosos da seleção feminina neste mês de abril, na Europa.

Primeiro tempo

O jogo começou com a seleção espanhola pressionando bastante e buscando as oportunidades. Logo aos nove minutos, abriu o placar em cobrança de falta batida pela melhor do mundo, Putellas. A bola desviou e enganou Lorena. Espanha 1 a 0.

As espanholas conseguiram manter o ritmo, exigindo bastante da goleira do Brasil, Lorena, responsável por grandes defesas. No entanto, pouco a pouco as brasileiras foram se encontrando no jogo e passaram a ter mais posse de bola, aspecto importante que a treinadora Pia Sundhage salienta na equipe. O empate aconteceu aos 38 minutos, quando Geyse recebeu dentro da área e teve bastante espaço para proteger a bola e fazer o giro. Sem oposição, colocou a bola no fundo das redes de Paños.

Fim dos primeiros 45 minutos com tudo igual, 1 a 1.

A brasileira Geyse contra a espanhola Laia Alexandri, durante amistoso entre as duas seleções, em Alicante, em abril de 2022.

Segundo tempo

Na metade derradeira, as europeias voltaram um pouco melhores e criaram mais oportunidades, sem tanto sucesso. O Brasil passou a aproveitar mais os erros das espanholas, mas não foram muitas as chances do Brasil. Quando as teve, não soube aproveitar.

As substituições feitas pelo treinador da Espanha deram efeito na equipe, que foi mais ofensiva, sobretudo a partir dos trinta minutos. Esther, aos 40 minutos, levou perigo para o gol brasileiro, com um chute forte à esquerda de Lorena.

Nos minutos finais a equipe europeia foi para o tudo ou nada tentando arrancar a vitória. O bom trabalho da defesa brasileira, mais boas intervenções de Lorena sustentaram o placar.

Fim de jogo: Espanha 1, Brasil também 1.

Ficha técnica

ESPANHA: 13 Paños; 2 Battle, 5 Ivana, 16 Mapi León (4 Paredes), 15 Ouahabi (24 Sheila Garcia); 3 Laia Alexandri, 6 Bonmatí, 14 Putellas (12 Zornoza); 19 Clàudia Pina (7 Carmona), 11 Amaiur Sarriegi e 17 Lucía Garcia (9 Esther). Treinador: Jorge Vilda

BRASIL: 1 Lorena; 2 Letícia Santos, 13 Antônia, 15 Tainara, 6 Tamires; 8 Angelina (5 Ingryd), 9 Debinha (14 Gabi Nunes), 17 Ary Borges (10 Gabi Portilho); 21 Kerolin, 18 Geyse (16 Bia Zaneratto) e 7 Duda Santos (11 Adriana). Treinadora: Pia Sundhage

Arbitragem: Rebecca Welch (ING); Natalie Aspinall (ING) e Lisa Rashid (ING)

Gols: Putellas (ESP), aos 9 minutos do 1º tempo; Geyse (BRA), aos 38 minutos do 1º tempo;

Cartões:

Espanha: Battle e Laia Alexandri

Brasil: Letícia Santos, Tamires, Angelina, Kerolin, Geyse e Duda Santos

Esta foi a quarta vez em que as seleções principais da Espanha e do Brasil se enfrentaram. No retrospecto, duas vitórias brasileiras, uma espanhola e o empate desta quinta-feira.

Brasil 1 x 0 Espanha (13/6/2015)

Espanha 2 x 1 Brasil (10/6/2017)

Espanha 1 x 2 Brasil (5/4/2019)

Espanha 1 x 1 Brasil (7/4/2022)

Próximo jogo

Em busca da primeira vitória em 2022, o próximo compromisso da seleção brasileira será na segunda-feira, dia 11, contra a Hungria, em San Pedro de Pinatar, cidade também localizada na costa espanhola do mediterrâneo.

O jogo vai começar às 15:30 pelo horário de Brasília e terá a transmissão da TV Globo e do Sportv.