Liga Mundial de Surfe no Brasil: Filipinho surfa 'em casa' para manter a liderança

A cidade de Saquarema, na região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, é conhecida como a "Capital do Surfe". E é para ela que todos os olhos do mundo do surfe vão se voltar, a fim de acompanhar as ondas da Praia de Itaúna na oitava etapa do 'Championship Tour' (CT) da Liga Mundial de Surfe (World Surf League - WSL), de 23 a 30 de junho.

Entre as mulheres, uma disputa acirrada entre a campeã Olímpica, a havaiana Carissa Moore (36.840 pontos), e a francesa Johanne Defay (35.065), seguidas de perto pela recordista em vitórias no CT, a australiana Stephanie Gilmore e a costarriquenha Brisa Hennessy, empatadas em terceiro, com 32.930.

No masculino, Filipe Toledo lidera com 40.040 pontos, depois de haver feito quatro finais e vencido uma. Jack Robinson (AUS) é o vice-líder, com 36.905. Ítalo Ferreira, campeão Olímpico, está na quarta colocação, enquanto que o tricampeão mundial, Gabriel Medina, participou das duas últimas etapas somente - G-Land, na Indonésia e em El Salvador - e em ambas terminou em terceiro lugar.

Tudo aberto em Saquarema

Não realizado em 2020 e 2021 por conta da pandemia da Covid-19, em Saquarema o Brasil contará com 10 surfistas. João Chianca, o "Chumbinho", será o convidado, enquanto que Yago Dora substitui o lesionado Kelly Slater (USA) e Michael Rodrigues entra no lugar de John John Florence (USA/Havaí), também lesionado.

É a quarta etapa consecutiva que Filipinho surfa com a lycra amarela, como líder da temporada do CT. O paulista fez quatro finais, ficou em segundo lugar nas duas últimas etapas (Indonésia e El Salvador) e venceu uma, a de Bells Beach, na Austrália, em abril. Nos últimos cinco anos em que um evento do CT foi realizado no Brasil, ele foi ao topo do pódio em três: 2015, 2018 e 2019.

No feminino, Carissa Moore (USA/Havaí) é a líder do ranking, mesmo sem faturar nenhuma etapa até aqui. Será que Saquarema será lugar para a primeira conquista neste ano? Stephanie Gilmore (AUS), campeã em El Salvador e atualmente em terceiro no ranking, já foi campeã na Praia de Itaúna, em 2018, assim como sua compatriota Tyler Wright, tricampeã no Brasil em 2013, 2016 e 2017.

Está tudo em aberto para esta etapa brasileira do CT, na reta final para a definição dos surfistas - do feminino e do masculino - que farão as finais em Trestles, em setembro.

Detentor do título do etapa de Saquarema do CT em 2018, Filipe Toledo celebra passagem para a 4ª rodada na Praia de Itaúna, em junho de 2019. Foto: 2019 World Surf League

Os confrontos da bateria de abertura em Saquarema

Masculino

Bateria 1: Ítalo Ferreira (BRA) x Kolohe Andino (USA) x Yago Dora (BRA)

Bateria 2: Griffin Colapinto (USA) x Matthew McGillivray (RSA) x João Chianca (BRA)

Bateria 3: Jack Robinson (AUS) x Jake Marshall (USA) x Michael Rodrigues (BRA)

Bateria 4: Filipe Toledo (BRA) x Samuel Pupo (BRA) x Miguel Tudela (PER)

Bateria 5: Kanoa Igarashi (JPN) x Connor O'Leary (AUS) x Gabriel Medina (BRA)

Bateria 6: Ethan Ewing (AUS) x Jordy Smith (RSA) x Jackson Baker (AUS)

Bateria 7: Callum Robson (AUS) x Caio Ibelli (BRA) x Jadson André (BRA)

Bateria 8: Barron Mamiya (USA/Havaí) x Miguel Pupo (BRA) x Nat Young (USA)

Feminino

Bateria 1: Brisa Hennessy (CRC) x Lakey Peterson (USA) x Tatiana Weston-Webb (BRA)

Bateria 2: Carissa Moore (USA/Havaí) x Courtney Conlogue (USA) x Sol Aguirre (PER)

Bateria 3: Johanne Defay (FRA) x Isabella Nichols (AUS) x Caroline Marks (USA)

Bateria 4: Stephanie Gilmore (AUS) x Tyler Wright (AUS) x Gabriela Bryan (USA/Havaí)

Como acompanhar a etapa de Saquarema da WSL

O evento será transmitido ao vivo pelo canal Sportv (a partir das quartas de final), pela Globoplay, além do site e aplicativo da WSL (worldsurfleague.com).