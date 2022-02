Kamila Valieva impressiona e quase bate próprio recorde em estreia Olímpica na patinação artística 

Após bater o recorde mundial dos programas curtos femininos na patinação artística recentemente, Kamila Valieva fez sua estreia Olímpica neste domingo, 6 de fevereiro, em Beijing 2022, em grande estilo. A atleta do ROC, de apenas 15 anos, lidou com a pressão da melhor maneira possível: quase quebrando sua própria marca.

Valieva obteve 90.15 pontos no programa curto feminino do evento por equipes, perto de seu recorde de 90.45 do Campeonato Europeu em janeiro deste ano. A segunda colocada, a japonesa Higuchi Wakaba, fez 74.73 e a canadense Madeline Schizas surpreendeu ao obter a terceira colocação com 69.60.

A patinadora do ROC foi a única a fazer um Axel triplo no programa curto, com os braços levantados acima da cabeça, depois mostrou um flip triplo e um triplo Lutz em combinação, ao som de "In Memoriam". Valieva se tornou apenas a quarta mulher da história a apresentar um Axel triplo nos Jogos Olímpicos.

A apresentação de Valieva colocou o ROC na liderança do evento por equipes após os programas curtos masculino e feminino e a dança rítmica da dança no gelo.

O ROC avançou para a final por equipes com 36 pontos, ao lado de EUA (34), Japão (29), Canadá (24) e República Popular da China (22).

O evento por equipes continua com o programa longo masculino ainda neste domingo. A decisão das medalhas será na segunda-feira, 7 de fevereiro (a partir das 22:25 da noite de 6 de fevereiro no Brasil), com o programa longo de pares, a dança livre da dança no gelo e o programa longo feminino.

Mais informações em instantes.