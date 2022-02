Kaillie Humphries celebra participação de países novos no monobob em Beijing 2022

Um dos nomes mais conhecidos dos esportes de pista, bicampeã Olímpica no bobsled de dois atletas, Kaillie Humphries (USA) migrou para o monobob - em que o trenó tem apenas um lugar - e foi a sua primeira campeã mundial, em 2021.

O evento faz a sua estreia no programa dos Jogos em Beijing 2022, apenas para as mulheres, cujas primeiras baterias aconteceram na tarde deste domingo, em Yanqing.

LEIA: O que é o monobob Olímpico em Beijing 2022

Mais países participantes

A inclusão do monobob permitiu a participação de países que nunca ou muito pouco participaram do esporte. Além disso, contribui para a diversidade e o trabalho pela igualdade de gêneros, uma vez que são mais mulheres participando.

Assim como nas pistas de gelo, a presença de Humphries é marcante também do lado de fora. Ciente de que existe bastante coisa ainda a ser feita, ela foi uma das grandes incentivadoras do monobob e da sua presença nos Jogos. Ao final do primeiro dia com as duas baterias deste evento que estreia em Pequim, Humphries compartilhou sua felicidade com o Olympics.com:

"Estou super feliz com isso. Teria gostado de ver também mulheres no trenó de quatro atletas apenas para ver mais participação de mulheres do mundo todo. Duplicaria o número do que somente tendo o monobob. Mas, no fim do dia trata-se de um aumento da participação mundial do esporte. Estamos vendo novos países aqui, como a Ucrânia e os Países Baixos...espero que o esporte continue a crescer e vejamos mais homens fazendo o monobob e mais mulheres no trenó de quatro atletas e que todos nós possamos participar dos três eventos futuramente. É preciso reconhecer o quanto as mulheres antes de mim lutaram para que houvesse uma competição Olímpica feminina no trenó de dois atletas e o quanto fiz para que saísse este novo evento (monobob)...as mulheres depois de mim serão capazes de estar ao menos nestes dois eventos. Estou feliz em estar aqui e disputar uma prova em um evento que lutei tanto para e consegui ser ouvida...temos um evento!"

Brasileira quase se classificou

A paulista Marina Tuono migrou para o monobob no último ciclo Olímpico. Na temporada 2020/2021 foi uma das atletas que mais evoluiu na modalidade, tendo terminado em terceiro lugar no ranking.

Entre 2021 e 2022 Ddsputou a Copa América e participou de provas da World Monobob Series, mas não conseguiu a classificação para Beijing 2022.

O primeiro dia Olímpico do monobob

São ao todo 20 participantes de 17 países diferentes nesta primeira vez do monobob em Jogos, sendo poucos aqueles que têm mais de uma competidora, o que permite a presença de um maior número de nações participantes.

Isso explica em parte a felicidade de Humphries.

A outra parte se trata do resultado das duas primeiras baterias.

A norte-americana terminou na primeira posição. Fez as melhores parciais nas duas baterias. Em segundo lugar ficou Cristine de Bruin (CAN) - quarta colocada na World Monobob Series 2021/22 - e em terceiro, Laura Nolte (GER), bronze no mundial de 2021.

As finais do monobob acontecerão nesta segunda-feira dia 14 a partir das 9:30 pela hora de Pequim (22:30 do dia 13 no horário de Brasília).

O monobob em Beijing 2022

O monobob continua nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 com a realização das finais nesta segunda-feira dia 14 de fevereiro a partir das 9:30 hora local de Pequim (22:30 do dia 13 pela hora de Brasília).

Você pode acompanhar as emoções do bobsled de Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.

CLIQUE AQUI para mais informações.