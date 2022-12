O judô volta à casa.

Tóquio volta a receber uma etapa do Grand Slam após cinco anos neste fim de semana, na última parada do circuito em 2022. O último evento internacional será o Masters de Jerusalém no fim de dezembro.

Em 3 e 4 de dezembro, o Ginásio Metropolitano de Tóquio, no Japão, receberá a primeira competição internacional de judô desde os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, em que a equipe anfitriã ganhou um recorde de nove medalhas de ouro individuais.

Apesar das desistências de Ono Shohei, Abe Hifumi e Takato Naohisa, cinco dos atuais campeões olímpicos do Japão entram no tatame: Abe Uta (-52kg), Hamada Shori (-78kg) and Sone Akira (+78kg) no feminino e Nagase Takanori (-81kg) e Aaron Wolf (-100kg) no masculino.

O Grand Slam de Tóquio conta para a corrida olímpica para Paris 2024, que vai até 23 de junho de 2024. Até lá, judocas do mundo inteiro somam pontos para seus rankings.

O Japão quer segurar sua dominância no esporte, tendo em vista que os próximos Jogos Olímpicos serão na França, país que venceu o último ouro por equipes e que tem o maior número de praticantes do esporte no mundo.

Saiba abaixo quais judocas representam Brasil e Portugal, qual é a programação e onde assistir ao evento.