Jogos Sul-Americanos Assunção 2022: programação de 7 de outubro

Os Jogos Sul-americanos 2022 chegam ao sétimo dia nesta sexta-feira, com algumas estreias: em Assunção, o nado artístico no Centro Aquático Nacional, e o rugby sevens, no estádio 'Héroes de Curupayty'.

Começam também as provas do esqui aquático, nas águas do rio Paraná, na cidade de Encarnación (fronteira com a Argentina), uma das sedes do evento.

Por outro lado, outras modalidades estarão no último dia de competições, como o badminton, a esgrima e o taekwondo.

Conheça | Os medalhistas do Brasil nos Jogos Sul-Americanos 2022

No entanto o dia ainda reserva as emoções do pádel e de várias finais da ginástica artística, que pode colaborar bastante com a situação do Brasil no quadro de medalhas.

Confira os horários do dia dos Jogos Sul-Americanos 2022, desta sexta-feira, 7 de outubro.

Saiba mais | Jogos Sul-Americanos Assunção 2022: programação, principais atletas e onde assistir

Jogos Sul-americanos 2022: programação de 7 de outubro

Horário de Brasília. Os horários podem sofrer alterações.

Badminton

9:00 - Duplas feminino - final

9:00 - Duplas masculino – final

11:00 – Individual feminino – final

11:00 – Individual masculino – final

13:00 – Duplas mistas – final

Basquete

17:00 – Chile x Colômbia – feminino – 3ª rodada

19:30 – Bolívia x Uruguai – feminino – 3ª rodada

Esgrima

12:00 – Sabre por equipes feminino – quartas de final

12:45 – Sabre por equipes feminino - definição do 5º lugar

13:30 – Sabre por equipes feminino – semifinal

13:30 – Sabre por equipes feminino – definição do 3º lugar

14:10 – Espada por equipes masculino – oitavas de final

15:25 – Espada por equipes masculino – quartas de final

16:40 – Espada por equipes masculino – definição do 5º lugar

17:55 – Espada por equipes masculino – definição do terceiro lugar

19:00 – Sabre por equipes feminino – final

19:45 – Espada por equipes masculino – final

Esqui aquático

9:00 – Slalom feminino – preliminares

9:00 – Slalom masculino – preliminares

11:30 – Acrobacias masculino – preliminares

11:30 – Acrobacias feminino – preliminares

14:00 – Saltos feminino – preliminares

14:00 – Saltos masculino – preliminares

Futebol

9:00 – Uruguai x Colômbia – Grupo B – feminino

11:15 – Venezuela x Chile – Grupo A – feminino

Ginástica artística

16:10 – Saltos feminino – final

16:10 – Barras assimétricas feminino – final

16:10 – Solo masculino – final

16:10 – Cavalo com alças masculino – final

16:10 – Argolas masculino – final

Golfe

9:00 – Individual masculino – 3ª rodada

9:00 – Individual feminino – 3ª rodada

9:00 – Equipes mistas – 3ª rodada

Handebol

14:00 – Argentina x Paraguai – feminino

16:00 – Bolívia x Chile – feminino

18:00 – Brasil x Uruguai – feminino

Hóquei sobre grama

9:30 – Uruguai x Peru – Grupo A – masculino

11:30 – Bolívia x Brasil – Grupo B – masculino

17:00 – Chile x Paraguai – Grupo B - masculino

Nado artístico

16:30 - Rotina livre e rotina técnica de duplas – feminino

Pádel

9:00 – Argentina x Brasil – duplas feminino – fase de grupos

9:00 – Venezuela x Argentina – duplas masculino – fase de grupos

10:00 – Equador x Paraguai – duplas masculino – fase de grupos

10:15 – Uruguai x Brasil – duplas masculino – fase de grupos

17:30 – Paraguai x Chile – duplas feminino – fase de grupos

17:30 – Uruguai x Venezuela – duplas feminino – fase de grupos

19:00 – Equador x Argentina – duplas feminino – fase de grupos

19:00 – Chile x Venezuela – duplas masculino – fase de grupos

20:30 – Brasil x Equador – duplas masculino – fase de grupos

20:30 – Paraguai x Uruguai – duplas masculino – fase de grupos

Rugby sevens

9:00 – Chile x Uruguai - masculino – fase de grupos

9:22 – Brasil x Argentina - masculino – fase de grupos

9:44 – Peru x Colômbia - masculino – fase de grupos

10:06 – Brasil x Uruguai - feminino – fase de grupos

10:28 – Colômbia x Venezuela - feminino – fase de grupos

10:50 – Argentina x Bolívia - feminino – fase de grupos

11:12 – Chile x Paraguai - masculino – fase de grupos

16:30 – Colômbia x Paraguai - masculino – fase de grupos

16:52 – Argentina x Peru - masculino – fase de grupos

17:14 – Uruguai x Brasil - masculino – fase de grupos

17:36 – Colômbia x Chile - feminino – fase de grupos

17:58 – Brasil x Peru - feminino – fase de grupos

18:20 – Argentina x Paraguai - feminino – fase de grupos

19:10 – Chile x Peru - masculino – fase de grupos

19:32 – Argentina x Colômbia - masculino – fase de grupos

19:54 – Uruguai x Paraguai - masculino – fase de grupos

20:16 – Chile x Venezuela - feminino – fase de grupos

20:38 – Peru x Uruguai - feminino – fase de grupos

21:00 – Paraguai x Bolívia - feminino – fase de grupos

Taekwondo

10:00 – Poomsae estilo livre por equipes – final

14:20 – 57kg a 67kg – feminino – preliminares

14:20 – 57kg a 67kg – feminino – semifinais

14:20 – 68kg a 80kg – masculino – preliminares

14:20 – 68kg a 80kg – masculino – semifinais

16:20 – acima de 67kg – feminino – preliminares

16:20 – acima de 67kg – feminino – semifinais

16:20 – acima de 80kg – masculino – preliminares

16:20 – acima de 80kg – masculino – semifinais

17:50 – 57kg a 67kg – feminino – final

17:50 – 68kg a 80kg – masculino – final

19:00 – acima de 67kg – feminino – final

19:00 – acima de 80kg – masculino – final

Vôlei

9:00 – Colômbia x Bolívia – masculino – Grupo A

11:30 – Chile x Peru – masculino – Grupo A

Onde assistir aos Jogos Sul-Americanos 2022

Quem estiver no Brasil pode acompanhar os Jogos Sul-Americanos Assunção 2022 pelo Canal Olímpico do Brasil.