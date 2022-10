Jogos Sul-Americanos Assunção 2022: programação de 5 de outubro

O quinto dia dos Jogos Sul-americanos 2022 tem a estreia do basquete, da ginástica artística, do golfe e do taekwondo.

Por outro lado, outras modalidades estarão no último dia de competições, como o karatê, o ciclismo de estrada, o tiro com arco, levantamento de peso, remo, além dos saltos ornamentais e da natação, que podem colaborar bastante com a situação do Brasil no quadro de medalhas.

Confira os horários do dia dos Jogos Sul-Americanos 2022, desta quarta-feira, 5 de outubro.

Jogos Sul-americanos 2022: programação de 5 de outubro

Horário de Brasília. Os horários podem sofrer alterações.

Badminton

9:00 - Duplas - feminino - Oitavas de final

9:00 - Duplas - masculino - Oitavas de final

15:00 - Duplas mistas - Oitavas de final

15:00 - Duplas mistas - Quartas de final

15:00 - Duplas - feminino - Quartas de final

15:00 - Duplas - masculino - Quartas de final

18:00 - Individual - feminino - Quartas de final

18:00 - Individual - masculino - Quartas de final

Basquete

17:00 - 1ª rodada - feminino - Chile x Uruguai

19:30 - 1ª rodada - feminino - Paraguai x Bolívia

Ciclismo de estrada

9:00 - Individual de fundo - feminino - final

12:30 - Individual de fundo - masculino - final

Esgrima

13:00 - Florete por equipes - feminino - quartas de final

14:15 - Florete por equipes - feminino - definições do quinto ao oitavo lugar

14:15 - Florete por equipes - feminino - semifinais

15:30 - Florete por equipes - feminino - definição do terceiro lugar

16:40 - Sabre por equipes - masculino - quartas de final

17:25 - Sabre por equipes - masculino - definição do quinto lugar

17:25 - Sabre por equipes - masculino - semifinal

18:10 - Sabre por equipes - masculino - definição do terceiro lugar

19:30 - Florete por equipes - feminino - final

20:40 - Sabre por equipes - masculino - final

Futebol

9:00 - Paraguai x Venezuela - feminino - Grupo A

11:15 - Argentina x Uruguai - feminino - Grupo B

Futebol de areia

18:00 - Venezuela x Peru - masculino - 4ª rodada

19:55 - Argentina x Uruguai - masculino - 4ª rodada

Ginástica artística

10:00 - Individual geral - masculino

16:00 - Individual geral - masculino

Golfe

9:00 - Individual masculino - 1ª rodada

9:00 - Individual feminino - 1ª rodada

9:00 - Equipes mistas - 1ª rodada

Hipismo

9:00 - Adestramento individual misto - Intermediária/estilo livre

11:00 - Adestramento individual misto - Grande Prêmio/estilo livre

Hóquei sobre grama

9:30 - Peru x Argentina - masculino

11:30 - Brasil x Chile - masculino

17:00 - Bolívia x Paraguai - masculino

19:00 - Chile x Peru - feminino

Karatê

10:00 - Fase eliminatória feminina - menos de 55kg

10:00 - Fase eliminatória feminina - menos de 67kg

11:10 - Semifinal feminina - menos de 55kg

11:10 - Semifinal masculina - menos de 67kg

11:55 - Fase eliminatória feminina - menos de 50kg

14:00 - Fase eliminatória masculina - menos de 60kg

14:30 - Semifinal feminina - menos de 50kg

15:40 - Semifinal masculina - menos de 60kg

16:25 - Final feminina - menos de 55kg

16:40 - Final masculina - menos de 67kg

17:10 - Final feminina - menos de 50kg

17:45 - Final masculina - menos de 60kg

Levantamento de peso

11:30 - Feminino - até 87kg

11:30 - Feminino - acima de 87kg

13:30 - Masculino - até 109kg

13:30 - Masculino - acima de 109kg

Natação

6:00 - 400m livre - masculino - última série

9:00 - 200m borboleta - feminino - eliminatórias

9:00 - 200m borboleta - feminino - série 1

9:00 - 200m borboleta - feminino - série 2

9:06 - 200m borboleta - feminino - série 1

9:06 - 200m borboleta - masculino - série 2

9:10 - 200m borboleta - masculino - eliminatórias

9:12 - 50m livre - feminino - série 1

9:12 - 50m livre - feminino - série 2

9:12 - 50m livre - feminino - série 3

9:14 - 50m livre - masculino - série 1

9:14 - 50m livre - masculino - série 2

9:14 - 50m livre - masculino - série 3

9:17 - 400m livre - feminino - série 1

9:17 - 400m livre - feminino - série 2

9:20 - 50m livre - feminino - eliminatórias

9:27 - revezamento 4x200m medley - misto - série 1

9:27 - revezamento 4x200m medley - misto - série 2

9:30 - 50m livre - masculino - eliminatórias

9:40 - 400m livre - feminino - eliminatórias

9:50 - 400m livre - masculino - eliminatórias

11:00 - revezamento 4x100m medley - misto - eliminatórias

18:00 - revezamento 4x100m livre - misto - série 1

18:00 - revezamento 4x100m livre - misto - final

18:08 - 200m borboleta - feminino - série final

18:10 - 200m borboleta - feminino - final

18:11 - 200m borboleta - masculino - série final

18:13 - 50m livre - feminino - série final

18:14 - 50m livre - masculino - série final

18:15 - 200m borboleta - masculino - final

18:15 - 400m livre - feminino - série final

18:20 - 400m livre - masculino - série 1

18:24 - revezamento 4x100m medley - misto - série final

18:40 - 50m livre - feminino - final

18:45 - 50m livre - masculino - final

19:05 - 400m livre - feminino - final

19:15 - 400m livre - masculino - final

19:40 - revezamento 4x100m medley - misto - final

Remo

9:00 - Quatro sem leve (LM4-) - masculino - final

9:20 - Skiff simples (W1X) - feminino - final

9:40 - Skiff simples (M1X) - masculino - final

10:00 - Oito com (M8+) - masculino - final

Saltos ornamentais

13:00 - Trampolim 3m sincronizado - feminino - final

14:05 - Trampolim 1m - masculino - final

Taekwondo

10:00 - Poomsae individual - masculino - final

10:00 - Poomsae individual - feminino - final

14:20 - Preliminar -49kg - feminino

14:20 - Preliminar -58kg - masculino

16:20 - 49kg - feminino - semifinal

16:20 - 58kg - masculino - semifinal

17:50 - 49kg - feminino - final

17:50 - 58kg - masculino - final

Tiro com arco

14:00 - Individual recurvo - feminino - decisão pelo bronze

14:13 - Individual recurvo - feminino - decisão pelo ouro

14:26 - Individual recurvo - masculino - decisão pelo bronze

14:39 - Individual recurvo - masculino - decisão pelo ouro

15:00 - Individual composto - feminino - decisão pelo bronze

15:13 - Individual composto - feminino - decisão pelo ouro

15:26 - Individual composto - masculino - decisão pelo bronze

15:39 - Individual composto - masculino - decisão pelo ouro

Vela

12:00 - Sunfish - masculino - regata 6

12:00 - Sunfish - masculino - regata 7

12:00 - Snipe - misto - regata 6

12:00 - Snipe - misto - regata 7

12:10 - Sunfish - feminino - regata 6

12:10 - Sunfish - feminino - regata 7

14:30 - Barco com um tripulante (ILCA7) - masculino - regata 6

14:30 - Barco com um tripulante (ILCA7) - masculino - regata 7

14:40 - Barco com um tripulante (ILCA6) - feminino - regata 6

14:40 - Barco com um tripulante (ILCA6) - feminino - regata 7

Vôlei

9:00 - Peru x Bolívia - masculino

11:30 - Paraguai x Colômbia - masculino

Onde assistir aos Jogos Sul-Americanos 2022

Quem estiver no Brasil pode acompanhar os Jogos Sul-Americanos Assunção 2022 pelo Canal Olímpico do Brasil.