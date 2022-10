Jogos Sul-Americanos Assunção 2022: programação de 4 de outubro

Os Jogos Sul-americanos 2022 chegam ao quarto dia de competições com as primeiras partidas de futebol e vôlei, mas as atenções do Brasil estarão mais voltadas à natação, esporte no qual o país tem se destacado no evento.

O triatlo e o tiro com arco, que também têm contribuído com o Brasil no quadro de medalhas, terão mais pódios em oferta na programação.

Confira os horários do quarto dia dos Jogos Sul-Americanos 2022, desta terça-feira, 4 de outubro.

Jogos Sul-americanos 2022: programação de 4 de outubro

Horário de Brasília. Os horários podem sofrer alterações.

Badminton

09:00 – Simples feminino - Rodada de 32

09:00 - Simples masculino - Rodada de 32

13:00 - Duplas mistas - Rodada de 32

18:00 - Simples feminino - Oitavas de final

18:00 - Simples masculino - Oitavas de final

Esgrima

12:30 - Sabre feminino - Poules

13:45 - Sabre feminino - Oitavas de final

14:10 - Sabre feminino - Quartas de final

14:35 - Sabre feminino - Semifinal

15:00 - Espada masculino - Poules

16:45 - Espada masculino - Oitavas de final

17:55 - Espada masculino - Quartas de final

18:25 - Espada masculino - Semifinal

19:00 - Sabre feminino - Final

19:30 - Espada masculino - Final

Futebol

10:07 - Fase de grupos masculina - Equador x Colômbia

10:15 - Fase de grupos masculina - Argentina x Chile

14:00 - Fase de grupos masculina - Venezuela x Uruguai

15:00 - Fase de grupos masculina - Paraguai x Peru

Futebol de areia

18:00 – Peru x Argentina

19:55 – Paraguai x Venezuela

Hóquei sobre grama

17:00 – Feminino – Uruguai x Peru

19:00 – Feminino - Argentina x Paraguai

Karatê

10:00 – -68kg feminino

10:00 - -84kg masculino

14:00 - -61kg feminino

14:00 - -75kg masculino

Levantamento de peso

11:30 - 64kg feminino

11:30 - 76kg feminino

13:30 - 96kg masculino

Saltos ornamentais

13:00 – Trampolim 3m feminino – Final

14:10 – Plataforma 10m masculino – Final

Natação

09:00 – 100m borboleta feminino – Eliminatórias

09:04 – 100m borboleta masculino – Eliminatórias

09:08 - 200m costas feminino - Eliminatórias

09:14 - 200m costas masculino - Eliminatórias

09:20 - 50m peito feminino - Eliminatórias

09:22 - 50m peito masculino - Eliminatórias

18:00 - 1500m livre feminino - Final

18:18 - 1500m livre masculino - Final

18:36 - 100m borboleta feminino - Final

18:37 - 100m borboleta masculino - Final

18:38 - 200m costas feminino - Final

18:41 - 200m costas masculina - Final

18:44 - 50m peito feminino - Final

18:45 - 50m peito masculino - Final

18:46 - Revezamento 4x100m livre feminino - Final

18:54 - Revezamento 4x100m livre masculino - Final

Patinação in-line

09:00 - 10.000m pontos feminino - Final

09:00 - 10.000m pontos masculino - Final

Remo

09:00 - Skiff duplo peso ligeiro masculino - Final

09:20 - Skiff duplo feminino - Final

09:40 - Quatro sem masculino - Final

10:00 - Skiff duplo peso ligeiro feminino - Final

10:20 - Skiff quádruplo masculino - Final

Tiro com arco

09:30 - Individual composto feminino

09:30 - Individual composto masculino

14:00 - Individual recurvo feminino

14:00 - Individual recurvo masculino

Triatlo

13:30 - Revezamento misto

Vela

12:00 - iQFoil masculino

12:00 - ILCA 7 masculino

12:10 - iQFoil feminino

12:10 - ILCA 6 feminino

14:00 - Sunfish masculino

14:10 - Sunfish feminino

14:30 - Snipe misto

Vôlei

09:00 - Masculino - Chile x Bolívia

12:00 - Masculino - Paraguai x Peru

Onde assistir aos Jogos Sul-Americanos 2022

Quem estiver no Brasil pode acompanhar os Jogos Sul-Americanos Assunção 2022 pelo Canal Olímpico do Brasil.